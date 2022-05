De internationale schaatsbond ISU overweegt de minimumleeftijd om deel te nemen aan kunstschaatswedstrijden bij de senioren op te trekken van 15 naar 17 jaar. De wijziging, indien goedgekeurd, komt er na alle heisa rond de toen vijftienjarige Kamila Valieva op de Winterspelen in Peking.

In een verklaring stelt de medische raad van de ISU dat minderjarige atleten moeten worden beschermd tegen te hoge druk die voortvloeit uit trainingen en competities. 'Het is aanneembaar dat het toelaten van minderjarigen aan competities hen blootstelt aan risico's die niet gepast zijn voor hun leeftijd. Niet alleen fysiek maar ook op psychologisch vlak moeten jonge atleten leren omgaan met de vele stressfactoren op het pad richting elitesport.'

Het voorstel zal volgende maand worden besproken op een ISU-congres in Thailand. De verhoging van de minimumleeftijd zou gradueel worden ingevoerd met als einddatum de Winterspelen van 2026 in Italië.

Kamila Valijeva stond dit voorjaar dagenlang in het oog van de storm toen bekend werd dat de Russische in aanloop naar de olympische competitie positief had getest. Omdat haar schorsing voorlopig werd opgeheven, mocht de tiener toch aantreden in de individuele competitie maar daarin kraakte ze als topfavoriete en viel uiteindelijk als vierde naast het podium.

In een verklaring stelt de medische raad van de ISU dat minderjarige atleten moeten worden beschermd tegen te hoge druk die voortvloeit uit trainingen en competities. 'Het is aanneembaar dat het toelaten van minderjarigen aan competities hen blootstelt aan risico's die niet gepast zijn voor hun leeftijd. Niet alleen fysiek maar ook op psychologisch vlak moeten jonge atleten leren omgaan met de vele stressfactoren op het pad richting elitesport.' Het voorstel zal volgende maand worden besproken op een ISU-congres in Thailand. De verhoging van de minimumleeftijd zou gradueel worden ingevoerd met als einddatum de Winterspelen van 2026 in Italië. Kamila Valijeva stond dit voorjaar dagenlang in het oog van de storm toen bekend werd dat de Russische in aanloop naar de olympische competitie positief had getest. Omdat haar schorsing voorlopig werd opgeheven, mocht de tiener toch aantreden in de individuele competitie maar daarin kraakte ze als topfavoriete en viel uiteindelijk als vierde naast het podium.