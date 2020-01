Op de komende Olympische Spelen in Tokio mogen de atleten geen statements maken tijdens de wedstrijd of de medailleceremonies. Ze mogen wel hun ongenoegen uiten in interviews en op Twitter.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een charter opgemaakt waarin alle 'protestregels' staan opgelijst voor de komende Olympische Spelen in Tokio. Daarin staat zeer duidelijk en strikt verteld wat niet mag tijdens de wedstrijd en de medailleceremonies. Voor politieke statements, handelingen en gebaren is er geen plaats in Tokio.

Absoluut uitgesloten is knielen, politiek gemotiveerde handgebaren en politieke boodschappen op shirts of armbanden. Het strengst zal toegekeken worden op het onderbreken van medailleceremonies.

Het IOC bracht de richtlijnen naar buiten omdat het zelf de nood voelde om tegemoet te komen aan zowel de wensen van de atleten (die steeds meer de drang hebben om zich uit te spreken) als die van de Spelen (dat geen diplomatieke rellen wil ontketenen).

Er bestond al langer een artikel waarin die zaken werden verduidelijkt, maar die was volgens het IOC te vaag en ambigu in de huidige context. 'We wilden zelf duidelijkheid en ook de atleten wilden dat', vertelde Kirsty Coventry, voorzitter van de atletencommissie van het IOC. 'De meerderheid van de atleten vindt het heel belangrijk dat we elkaar als atleten respecteren.'

Tegelijkertijd maakte het IOC ook bekend waar sporters wel kunnen spreken. Ze mogen dat doen tijdens interviews, op persconferenties, in digitale en traditionele media en op de sociale media zoals Twitter en Facebook.

Race Imboden knielde tijdens de podiumceremonie tijdens de Panamerikaanse Spelen in augustus 2019. © GETTY

De maatregelen komen nadat enkele sporters zich de laatste jaren geroepen voelden om tijdens een wedstrijd of podiumceremonie de politiek van hun of een ander land aan te kaarten. Op de Panamerikaanse Spelen van augustus vorig jaar voerden twee Amerikaanse atleten actie tegen de politiek van president Donald Trump. Schermer Race Imboden knielde op het podium en kogelslingeraar Gwen Berry hief haar vuist op tijdens het Amerikaanse volkslied.

Ook eerder gingen andere Amerikaanse sporters tijdens het Amerikaans volkslied de strijd aan met Trump. Zo knielde ook NFL-speler Colin Caepernick, hij deed dat uit protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Dat leverde de quarterback het voorlopige einde van zijn carrière op.

In het zwemmen, tot slot, kwamen enkele Britten en Australiërs op tegen de Chinees Sun Yang. De zwemmers weigerden mee op het podium te staan met de Chinees, omdat die volgens hen doping zou nemen.

Het IOC heeft ook door dat niet enkel atleten met politieke statements en dergelijke afkomen op de Spelen. Ook de politici van de gastlanden mogen de Spelen niet aangrijpen als een gouden kans om hun politiek te verspreiden. Daarom heeft de commissie ook die toppolitici het zwijgen opgelegd. Waar het staatshoofd van het gastland vroeger uitgebreid de tijd kreeg om tijdens de openingsceremonie een speech te houden, moet die het vanaf nu heel kort houden en in 1 taal.

