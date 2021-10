Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt zich zorgen over de plannen van de Wereldvoetbalbond (FIFA) om elke twee jaar een wereldkampioenschap voetbal te organiseren en dringt aan op meer overleg.

'Het IOC steunt oproepen tot breder overleg over het WK-project van de FIFA en toont zijn bezorgdheid,' aldus het olympisch orgaan, dat zich aansluit bij een aantal internationale federaties van andere sporten, maar ook nationale voetbalbonden, clubs, spelers, spelersverenigingen en coaches die 'sterke bedenkingen' hebben bij het project en hun bezorgdheid hebben geuit.

'Het tweejaarlijks organiseren van het WK zou een conflict veroorzaken met andere grote internationale sportevenementen, waaronder tennis, wielrennen, golf, gymnastiek, zwemmen, atletiek en Formule 1. Dit zou de diversiteit en de ontwikkeling van andere sporten dan voetbal ondermijnen', aldus het IOC. 'De toename van het aantal mannenevenementen op de sportkalender zou ook een uitdaging vormen voor de verdere bevordering van het vrouwenvoetbal', werd er nog toegevoegd aan de verklaring.

Het IOC maakt zich ook zorgen over de fysieke en mentale gezondheid van de spelers, indien het WK om de twee jaar zou worden georganiseerd.

Ook in het wielrennen is er onrust. Christian Prud'homme, de baas van de Ronde van Frankrijk, uitte zijn bezorgdheid en verklaarde dat het publiek voor de Tour systematisch daalt tijdens de WK-zomers. 'We maken ons zorgen over de gevolgen voor de wielerwereld en ons vlaggenschip, de Tour de France,' zei David Lappartient, voorzitter van de Internationale Wielerunie (UCI), vrijdag in een interview met AFP. 'Elke vier jaar zien we een kleine daling qua publiek als het WK voetbal begint,' aldus de UCI-voorzitter. 'Het evenement trekt enorm veel investeerders aan door zijn omvang en dat heeft sowieso gevolgen voor andere sporten.'

