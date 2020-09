De Olympische Spelen van Tokio in de zomer van 2021 vinden zeker plaats, ongeacht de evolutie van de coronapandemie. Dat heeft John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), gemeld.

'De Spelen vinden plaats, met of zonder Covid. Ze zullen op 23 juli volgend jaar starten', zei Coates. 'De Japanners zien het als de Spelen van de reconstructie, na de verwoestende tsunami in 2011. Het worden nu ook heel erg de Spelen die het coronavirus hebben verslagen, het licht aan het einde van de tunnel.'

Het is nog onduidelijk hoe het sportevenement eruit zal zien. De Japanners hopen naast de sporters ook fans te kunnen verwelkomen, maar de kans bestaat ook dat het Spelen zonder publiek worden. Japan stelt strenge eisen aan buitenlanders die het land in willen komen.

