Organisator Japan blijft instaan voor de kosten van de Olympische Spelen in Tokio, ook voor de kosten van het uitstel. Dat zegt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in een vragenronde op zijn website. Japan bevestigt dit echter niet.

'De Japanse premier, Abe Shinzo, heeft bevestigd dat Japan de kosten zal blijven dragen voorzien in het huidige akkoord voor 2020', stelt het IOC.

Op 24 maart werd beslist de Spelen met een jaar uit te stellen naar de zomer van 2021. Japanse experts schatten de meerkost voor het organiserende land op een bedrag tussen drie en zes miljard dollar, mogelijk zelfs meer. Het IOC laat in de Q&A weten dat de bijkomende kosten die zij zullen moeten ophoesten 'meerdere honderden miljoenen dollars' bedragen.

Een woordvoerder van de Japanse regering wilde de verklaringen van het IOC overigens niet bevestigen. Volgens Yoshihide Suga is er over dit onderwerp geen akkoord tussen het IOC en Japan. Het IOC benadrukte verder dat een tweede uitstel voorbij de zomer van 2021 geen optie is. 'Onze Japanse partners en de premier hebben het heel duidelijk gemaakt dat Japan geen uitstel voorbij uiterlijk volgende zomer aankan. Het is een kolossale onderneming, zowel voor het organisatiecomité als voor het hele land.'

