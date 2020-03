De Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach hebben dinsdag een akkoord bereikt om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio met een jaar uit te stellen, zo maakte nieuwsagentschap Kyodo bekend.

'Ik heb hem een uitstel van ongeveer een jaar voorgesteld en IOC-voorzitter Bach heeft dat honderd procent aanvaard', verklaarde Abe. Het is de bedoeling van beide partijen om de Spelen in de zomer van 2021 te houden, met dus een uitstel van maximaal één jaar. Van een definitieve afgelasting van de Spelen kan er geen sprake zijn. Ook daarover bereikten beide partijen een akkoord.

Nog volgens de Japanse premier zou het IOC een buitengewone vergadering plannen om het uitstel te bespreken en het licht definitief op groen te zetten. De uiteindelijke beslissing ligt bij het IOC, de stad Tokio en het Japanse olympische comité. Zij ondertekenden in 2013 immers het contract om de Spelen naar Japan te halen. Zonder akkoord met het lokale organisatiecomité zou een uitstel van de Spelen het IOC duur te komen staan.

Abe lanceerde het voorstel tot uitstel van een jaar tijdens een telefoongesprek met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Vanwege de pandemie van het coronavirus was er dinsdag overleg gepland tussen de IOC-voorzitter en de Japanse regering.

Niet zeker in zomer 2021

'De Spelen zullen ten laatste in de zomer van 2021 gespeeld worden', liet het IOC ondertussen weten. Het is dus zeker nog niet duidelijk wanneer de Spelen zullen plaatsvinden.

Goed ingelichte bronnen meldden zelfs dat er een scenario op tafel ligt om de Spelen te organiseren in maart/april 2021, tijdens het toeristische aantrekkelijke bloesemseizoen in Japan, bovendien zonder de zorgen van een mogelijke hittegolf in de zomer. Waardoor bijvoorbeeld ook de marathon weer in Tokio zou kunnen plaatsvinden, en niet in Sapporo (wegens de voorspelde hitte).

Een obstakel is dat de Europese voetbalcompetities dan volop bezig zijn, en ook het NBA-seizoen, waardoor de Spelen (het in beperkte mate) zonder voetbalsterren en vooral zonder de NBA-vedetten zouden moeten stellen (tenzij er een pauze van drie weken wordt ingelast tijdens dat NBA-seizoen).

Voordeel van die timing is dat het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka, van 16 juli tot 1 augustus, en het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, van 6 augustus tot 15 augustus, wel kunnen plaatsvinden zoals gepland. En dat zijn tenslotte de twee moedersporten van de Olympische Spelen. Zo moeten die twee belangrijkste federaties ook geen kosten maken om hun wereldkampioenschappen te verschuiven.

Naam blijft Tokyo 2020

Wat wel zeker is, is dat de naam 'Tokyo 2020' behouden zal blijven. Ook bij het EK voetbal zal de naam 'EURO 2020' trouwens niet veranderen.

De estafetteloop met de olympische vlam, die donderdag zou starten in Japan, wordt ook uitgesteld. De olympische vlam zal wel blijven branden in Japan. 'Als een baken van hoop voor de wereld. Als het licht aan het einde van de tunnel waarin de wereld zich nu bevindt.'

Met het uitstel zal het de eerste keer zijn sinds 1948, de eerste Spelen na de Tweede Wereldoorlog, dat de Olympische Zomerspelen niet om de vier jaar plaatsvinden, en voor de eerste keer sinds de eerste editie in 1896 dat zal doorgaan in een 'oneven' jaar (2021).

