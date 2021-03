Buitenlandse fans zijn komende zomer wegens de coronapandemie niet welkom op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. Dat heeft de Japanse regering beslist, zo meldt het Japanse persbureau Kyodo dinsdag.

Volgens Kyodo zal het organisatiecomité van de Spelen de beslissing later deze maand, na een meeting met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), officieel bekrachtigen. In april wordt normaal de knoop doorgehakt over een mogelijke capaciteitslimiet voor de stadions, die dus enkel toegankelijk zullen zijn voor supporters uit Japan.

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden nu komende zomer (23 juli-8 augustus) gehouden. De Paralympische Spelen volgen nadien tussen 24 augustus en 5 september.

Peilingen wezen de voorbije periode uit dat een groot deel van de Japanse bevolking gezien de huidige onzekere gezondheidssituatie een voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel. Zover komt het voorlopig niet, maar de Japanse regering wil met het weren van buitenlandse fans wel een signaal geven. De maatregel moet de onrust wegnemen onder de bevolking, die vreest voor een verdere verspreiding van het coronavirus.

