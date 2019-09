Elke maandag blikt Sport/Voetbalmagazine terug op het voorbije sportweekend. Deze keer heeft redacteur Peter T'Kint het over het nut van kwalificatie-interlands voor de Rode Duivels, de (dubbel)zege van Elise Mertens op de US Open en de generatiewissel in de Formule 1.

1) Hebben de kwalificatiematchen van de Rode Duivels, zoals die tegen San Marino van afgelopen vrijdag, nut of zijn ze onzinnig?

PETER T'KINT: Uiteraard hebben ze nut, allemaal zelfs, ook die tegen San Marino. Al was het maar om ons aan onze plaats in de geschiedenis te herinneren. Een decennium geleden waren dat, met enige zin voor overdrijving, nog een beetje de enige wedstrijden waaraan de Rode Duivels een goed gevoel konden overhouden. Een keer makkelijk winnen, een keer een hoge score. Nu zijn het verplichte tussendoortjes in een overladen kalender. In oktober zal dat nog een keer een item zijn, als we in Brussel San Marino ontvangen en even later het vliegtuig nemen naar Kazachstan. Een paar dagen later wenkt voor veel Duivels dan al meteen een opdracht in de Champions League.

...