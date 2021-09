Jean-Michel Saive (51) is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). De voormalige tafeltennisser kreeg 77 van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Ex-judoka Heidi Rakels (53) haalde 37 stemmen.

Voor het eerst sinds wijlen Jacques Rogge (1989-1992) heeft het BOIC opnieuw een gewezen topsporter aan het hoofd. Als zeiler nam Rogge deel aan de Olympische Spelen van 1968, 1972 en 1976. Hij speelde ook voor het Belgische rugbyteam.

Saive is de opvolger van Pierre-Olivier Beckers, die de voorzittersfunctie sinds december 2004 uitoefende. Hij zong het vier ambtstermijnen uit. Saive is de elfde voorzitter van het hoogste sportinstituut in ons land sinds de oprichting van het Belgisch Olympisch Comité op 18 februari 1906, in december 1978 omgedoopt tot het interfederale BOIC. Zijn voorgangers waren Edouard de Laveleye (1906-1923), Henri de Baillet-Latour (1923-1942), Albert de Ligne (1942-1945), Rodolphe William Seeldrayers (1945-1955), Victor Boin (1955-1965), Raoul Mollet (1965-1989), Jacques Rogge (1989-1992), Adrien Van den Eede (1992-1998), François Narmon (1998-2004) en Pierre-Olivier Beckers (2004-2021).

'Atleet centraal stellen'

Saive is een klinkende naam in de Belgische sportwereld. Hij is een voormalig nummer 1 van de wereld en nam zeven keer deel aan de Olympische Spelen (een record voor een Belg). Als sportbestuurder heeft hij al heel wat ervaring. Zo werd de Luikenaar in 2009 lid van de raad van bestuur van het BOIC en is hij sinds 2017 een van de vicevoorzitters van de organisatie. Ook internationaal engageerde hij zich in verschillende rollen bij de Internationale Tafeltennisfederatie, de EOC's (Europese Olympische Comités) en bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het programma van Saive is onderverdeeld in tien punten. 'De atleet die centraal staat in elk debat' is er daar een van. 'Om de wereldtop te bereiken - de BOIC-visie vertaalt dit als top 8 op de Olympische Spelen - met de ambitie vooruitgang te blijven boeken (het DNA van elke sporter), hebben atleten nood aan steun, ondersteuning, aanmoediging en omkadering om het beste van zichzelf te geven in de beste omstandigheden. Essentieel is dat zij centraal staan in al onze beslissingen', onderstreepte Saive in aanloop naar de verkiezing. Verder benadrukte Saive het belang om teams en samengestelde teams te blijven ondersteunen, net als het Be Gold-project voor jonge talenten.

Bij het begin van de buitengewone algemene vergadering werd een minuut stilte gehouden voor voormalig IOC- en BOIC-voorzitter Jacques Rogge, die eind augustus op 79-jarige leeftijd overleed.

