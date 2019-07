De Belgische basketbalvrouwen hebben zich woensdag op het WK U19 erg makkelijk geplaatst voor de kwartfinales. België klopte in Bangkok thuisland Thailand in de achtste finales met ruime 88-47.

De jonge Belgian Cats plaatsten zich als groepswinnaar voor de achtste finales. Het team van Arvid Diels klopte in zijn poule achtereenvolgens China (64-52), Argentinië (69-43) en Mali (69-40). Thailand was in zijn groep na drie fikse nederlagen als vierde en laatste geëindigd.

België heeft het zwakke broertje van dit WK dus nog een extra tik bezorgt. In de kwartfinales wacht nu Hongarije of Japan. Deze generatie Belgian Cats pakte twee jaar geleden de Europese titel bij de U18, en lijken nu dus klaar om het hele wereldtoneel te veroveren. Sterkhouders zijn vooral de tweelingzussen Billie en Becky Massey.