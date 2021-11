Matthias Casse heeft het Grand Slam judotoernooi van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten in de klasse tot 81 kilogram gewonnen.

De nummer twee van de wereld versloeg zaterdag in de finale de Rus Alan Khubetsov (IJF-12) met een golden score. Na 1:17 in de extra tijd maakte hij het af met een ippon.

Voor de 24-jarige Casse is het de tweede zege op Grand Slam-niveau. Vorig jaar won hij het prestigieuze toernooi van Parijs. Dit seizoen kroonde Casse zich al tot wereldkampioen, won hij zilver op het EK en brons op de Olympische Spelen.

Lees ook hoe het fort van Matthias Casse weer onneembaar werd

Jeroen Casse (-73 kg), de jongere broer van Matthias, was minder succesvol in Abu Dhabi. Hij werd in de achtste finales uit het toernooi gewipt door de Mongoliër Tsogtbaatar Tsend-Ochir (IJF-2), die later op de dag het podium op mocht voor goud.

