Julian Edelman: van dopingzondaar tot eerste Joodse MVP in de Super Bowl

Ongehoord, vonden sommige analisten. De New England Patriots (en Tom Brady) hadden tegen de Los Angeles Rams net hun zesde Super Bowl gewonnen, maar de beslissing om Julian Edelman (32) tot MVP uit te roepen, was een brug te ver. 'Spelers die de aandacht vestigen op racisme en discriminatie, kunnen in de meeste gevallen een kruis over hun carrière maken. Iemand die positief testte op het gebruik van prestatiebevorderende middelen én daarvoor werd geschorst, kan nog altijd MVP in de Super Bowl worden', klonk het bij Nancy Armour, columniste van USA Today.

Edelman tekende in 2017 een nieuw contract voor twee seizoenen, waarin hij 9,7 miljoen euro zou verdienen, maar werd in juli 2018 na een positieve test voor vier wedstrijden geschorst. 'Onbedoeld', was de karige uitleg van Edelman, en ook het bestuur van de National Football League maakte niet bekend welke verboden stoffen precies werden aangetroffen.

De wide reciever van The Pats hád een hoofdrol op weg naar zijn derde Super Bowl gespeeld, maar dat was volgens de meeste volgers naast de kwestie: hij had geen plaats op het veld. In 2014 nam de Major League Baseball een ingrijpende beslissing: wie betrapt werd op het gebruik van prestatiebevorderende middelen mag na de reguliere competitie niet meer in actie komen. Met andere woorden: wie sjoemelt, betaalt daar de prijs voor. Een zware prijs voor de speler én zijn team, geen tikje op de vingers die iedereen snel vergeet.

'Dat is net het smerige geheim van de NFL: niemand neemt aanstoot aan het gebruik van steroïden of groeihormonen. Of toch niet genoeg om het gebruik met zware straffen te ontmoedigen. Want om de een of andere bizarre reden denken de bobo's dat ze het spel ten goede komen. Spelers worden er sneller en sterker van, en recupereren beter', aldus nog USA Today.