Als telg uit een familie met een passie voor kajakken, zette Lize Broekx de traditie voort en maakte er haar beroep van. Ze heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor de Olympische Spelen en vertelt over haar ambities in Tokio Bay.

Als de Spelen ter sprake komen, glimlacht de 29-jarige Lize Broekx breed. Sinds ze haar studies biochemie heeft afgerond, kan ze zich volledig toeleggen op haar sport en Tokio. De Limburgse zal in Japan zowel individueel in actie komen in de K1 500 meter sprint als in de K2 500 meter sprint, samen met Hermien Peters.

Wanneer ben je wedstrijden beginnen varen met Hermien? Lize Broekx: 'We deden onze eerste race samen in 2012 tijdens de selectie voor de Olympische Spelen in Londen. We wisten dat we ons niet konden kwalificeren, maar omdat we zo jong waren, wilden we ervaring opdoen. Het was ons eerste jaar samen en sindsdien nemen we elk jaar samen deel aan wedstrijden. Niet alle wedstrijden, maar toch veel.' Hebben jullie ook geprobeerd om jullie te kwalificeren voor Rio? Broekx: 'Ja, maar op het WK van 2015 eindigden we op de dertiende plaats, terwijl alleen de beste acht zich kwalificeerden. In 2016 probeerden we het opnieuw bij de olympische kwalificaties, maar grepen we net naast een kwalificatie.' Was dat een teleurstelling? Broekx: 'Ja en nee. Ja, omdat we er alles aan gedaan hadden om daar te komen, maar ook neen, omdat we wisten dat we in de jaren die volgden beter konden doen. We trainden niet voltijds vanwege onze studies, dus er was nog veel ruimte voor verbetering. We konden niet op trainingskamp gaan, en al helemaal niet samen, dus we waren er niet klaar voor.' Is het makkelijk om altijd met twee te werken? Broekx: 'Gelukkig hebben we veel andere teamgenoten in onze club met wie we kunnen trainen. En als we op trainingskamp gaan in het buitenland, inviteren we vaak kajakkers uit andere landen om met ons mee te gaan. We zijn dus altijd met z'n tweeën, maar er zijn vaak andere kajakkers bij, wat leuk is.' Wat maakt jullie succesvol als duo? Broekx: 'Wij zijn de enige twee meisjes van dit niveau in België, dus we weten dat we elkaar nodig hebben om vooruit te komen en goede resultaten te boeken. En we willen het echt samen doen, wat een zeer sterke band schept. We hebben veel vertrouwen in elkaar en we pushen elkaar om de beste te zijn. Bovendien willen we alle twee de beste zijn, want ons motiveert en ons vooruit stuwt.' Was de olympische kwalificatie je hoofddoel de afgelopen jaren? Broekx: 'Ja, dat was zeker het eerste doel. Sinds we de selectie voor Rio misten, hadden we deze droom voor ogen. We hebben er drie jaar voor gewerkt, tot we in 2019 ons ticket verdienden op de wereldkampioenschappen.' Hoe voelden jullie je toen er werd beslist om de Spelen voor een jaar uit te stellen? Broekx: 'Toen de organisatoren deze keuze maakten, was ik eigenlijk blij omdat de wereld in zo'n chaos verkeerde dat het onmogelijk werd om zo'n evenement te laten doorgaan. Ik was wel blij dat het om uitstel ging, en niet om afstel. Als de Olympische Spelen waren geannuleerd, was het veel moeilijker te verteren omdat een groot deel van ons werk zinloos zou geweest zijn.' Wat zijn je doelen in Japan? Broekx: 'Allereerst willen we er alles uit halen. Voor de K2 mikken we op de finale, top acht dus. Op dat niveau ligt alles heel dicht bij elkaar, dus het hangt af van de details. We hopen nóg hoger te eindigen. Het eerste doel is echter de finale, en daarna zien we wel. In de K1 zullen er enorm veel sterke meisjes zijn. Normaal gezien mag elk land slechts één atlete afvaardigen, maar op de Spelen zijn er dat nu voor het eerst twee. Voor ons is dat goed omdat Hermien en ik alle twee kunnen meedoen, maar het betekent ook dat er veel snelle meisjes uit andere landen zullen zijn. Ik kijk ernaar uit en hoop de finale te halen, maar makkelijk wordt het niet.' Hoe belangrijk zijn de Olympische Spelen voor jouw sport, die niet veel aandacht krijgt in de media? Broekx: 'Het klopt dat onze sport bijna nooit in de media komt, wat maakt dat we niet veel geld hebben. Voor de atleten op zich is dat niet belangrijk: ik hoef niet meer geld, want ik kom rond dankzij mijn contract met Sport Vlaanderen. Maar voor de federatie is dat wel het voornaamste inkomen. Dankzij de media-aandacht kunnen zij een betere competitie organiseren en dat is positief voor ons voor de toekomst.' Wat verwacht je van de Spelen? Broekx: 'Ik wil vooral een goede wedstrijd varen. Ik wil er niet heen om te zien hoe het gaat, ik wil erheen om een goed resultaat neer te zetten en zo goed mogelijk te presteren. De Spelen zullen ook heel anders zijn dan in de vorige edities, omdat we waarschijnlijk niet naar andere wedstrijden kunnen gaan kijken. Het zal dus nog belangrijker zijn om je te concentreren op je eigen race.'Door Samuel Gothot