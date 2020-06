At the heart of gold, de documentaire over het grensoverschrijdend gedrag van de dokter van de Amerikaanse olympische turnploeg, laat je verbijsterd achter: hoe is zoiets decennialang onder de radar kunnen blijven?

Ze was zondagavond te zien op Canvas, staat nog een maand op vrtnu.be, het platform van de VRT, en is ook te vinden op Youtube. We hebben het over At the heart of gold, een documentaire over het drama dat de voorbije jaren turnmeisjes trof op zoek naar hun olympische droom. Ze vielen in handen van Larry Nassar, de teamarts van de ploeg en vooral: een seksueel roofdier.

Het is een hoogtepunt van de vierjaarlijkse Olympische Spelen: turnen. Zelfs zij die anders maar een schuine blik werpen op het scherm als sport passeert, blijven dan zitten. Dan vallen de monden vaak open van verbazing. Simone Biles is de flikflakkende heldin. Nina Derwael kan er sinds een paar jaar ook aan tippen.

Het is een leven van opofferingen en harde trainingen. Een leven ook waarin de lijn tussen begeleiding en misbruik dun is. Dat weet ook Simone Biles, een van de slachtoffer van het roofdier.

In de documentaire getuigen heel wat andere vrouwen in de rechtszaal in personal impact statements over wat de teamdokter deed en wat voor effect het had op hun leven. Het is keiharde televisie. De moeilijke relaties thuis, hun geschonden fysieke integriteit, hun verloren vertrouwen in de mens. De zelfmoord van een van de vaders, die zijn dochter maar niet wilde geloven, tot de bewijslast uiteindelijk te groot werd... Sommigen waren amper zes toen ze misbruikt werden.

Decennialang waren er signalen van de meisjes, voorzichtige en uitgesproken. Larry Nassar probeerde eerst hun vertrouwen (en dat van hun ouders) te winnen, met troostende woorden als de coach weer eens te hard was, een snoepje of een luisterend oor. Om daarna toe te slaan via zijn 'alternatieve behandelingen'.

Na zijn veroordeling - de rechter was zichtbaar blij dat ze hem zo lang kon opsluiten dat ze de facto zijn doodvonnis tekende - blijft wel de vraag: hoe het kon dat de man zo lang zijn gang kon gaan? Waarom werden de meisjes/vrouwen pas na decennia geloofd? Door hun ouders, door de verantwoordelijken van het Amerikaanse olympisch comité, door de turnfederatie,... Nassar is de hoofdschuldige, maar duidelijk niet de enige.

Bekijk de documentaire op Youtube of hieronder.

