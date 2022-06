Darts is populairder dan ooit in België. Dit weekend staat ons land ook op de World Cup met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Knack had een gesprek met die laatste over de opkomst van de sport.

Kim Huybrechts (36) is de tweede Belgische vedette ba Van en Bergh. De Nijlenaar staat 34e op de ranking van de PDC, de grootste en belangrijkste dartsbond. Huybrechts, aka The Hurricane, kruipt bij VTM ook af en toe in de commentaarcabine. 'De kracht van darts is dat het nooit saai is', zegt de profdarter. 'Bij voetbal heb je fases waarin de bal maar wat rondgetikt wordt in afwachting van het laatste fluitsignaal. Zulke dode momenten bestaan in darts niet. En dan is er nog de carnavalssfeer in het publiek, altijd grappig verkleed, altijd door het dolle heen. Wie houdt er nu niet van een feestje?'

Merk je dat darts in België populairder wordt?

Kim Huybrechts: 'O, heel sterk. Een paar weken geleden ging ik met het gezin naar Bobbejaanland. Om de vijf minuten moest ik een selfie nemen. Kleine kinderen die 'Hurricane' naar me roepen en me aangapen alsof ik een wereldster ben. Het is in korte tijd hard gegaan. In België dan. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland of Duitsland is darts al langer een grote sport.'

Tijdens corona waren de dartsborden uitverkocht.

Huybrechts: 'De pandemie heeft onze sport in België groot gemaakt. De mensen zaten zich thuis te vervelen. In darts ontdekten ze een goedkope hobby die ze in hun eentje konden beoefenen. Een bord ophangen, pijltjes kopen en klaar. VTM begon net toen het profdarts uit te zenden, al kwam dat niet door corona maar door de goeie prestaties van Dimitri Van den Bergh. De timing was in ieder geval gelukkig.'

Darts lijkt gemakkelijk. Velen denken: ik kan dat ook.

Huybrechts: 'Ik heb hetzelfde met snooker. Wanneer je Ronnie O'Sullivan ziet spelen, dan denk je: de juiste hoek maken, hard genoeg stoten en die bal zit erin, toch? Tot je het zelf probeert. Een twintigjarige die begint met voetballen wordt nooit een Lionel Messi. In darts kan dat wel. Mike De Decker, een van de beste profs van België, stond één jaar nadat hij voor het eerst pijlen oppakte al op hoog niveau. Maar Mike heeft natuurlijk wel aanleg en dat ene jaar trainde hij als een maniak.'

Wat is het volgende grote doel?

Huybrechts: 'De World Cup of Darts, het enige landentoernooi op de kalender. Samen met Dimitri Van den Bergh vorm ik de Belgische nationale ploeg. De World Cup telt niet mee voor de ranglijst, maar om een of andere reden vind ik dat een van de belangrijkste afspraken van het jaar. We spelen voor ons land. Als ik mis, dan stel ik bij wijze van spreken heel België teleur.

'De Belgische ploeg hoort op het WK bij de outsiders, achter topfavorieten Engeland en Wales. Dimitri is nochtans goed bezig, maar bij mij loopt het stroever. Ik ben weggezakt op de ranglijst en dat zit me niet lekker. Ik wil opnieuw een speler worden voor wie ze bang zijn op de grote toernooien. Er is maar één manier om de top te halen: hard trainen. Ik weet wat me te doen staat.'

