Kim Meylemans mocht woensdag het quarantainehotel verlaten om zich te vestigen in het olympisch dorp, het einde van een bijzonder emotionele dag.

"Bedankt voor alle liefde en steun die ik heb gekregen. Vooral jullie in België hebben me veel steun gegeven", klinkt het bij de zichtbaar vermoeide Belgische skeletoni, in een video op Instagram.

"Het lijkt erop dat mijn eerdere video en de inspanningen van het BOIC resultaat hebben opgeleverd. Om 23u35 werd er op mijn deur geklopt en werd ik naar het olympisch dorp gebracht. Ik verblijf in een afzonderlijk gedeelte, maar ik ben tenminste terug in het dorp. Ik voel me veilig en hier kan ik ook beter trainen."

Onze landgenote zal er de komende zeven dagen verder opgevolgd worden onder het protocol voor risicocontacten. "Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een single kamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden", klonk het in een BOIC-mededeling.

Meylemans kreeg eerder op woensdag het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het BOIC ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet het geval.

De skeletoni werd opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee keer per dag een PCR-test zou moeten afleggen. Ze mocht er wel trainen, maar geen contact hebben met anderen. Wat volgde was een emotionele video op Instagram van een radeloze Meylemans.

