Koen Naert: 'Toen ik naar Berlijn vertrok, zei ik tegen Elise: Ik ga winnen!'

Together towards Tokyo 2020: op zijn wagen op de oprit van zijn woning in Oostkamp staat al het volgende grote doel uitgetekend. De Europese marathonkampioen 2018 is alleen thuis. Elise, zijn vrouw, is gaan werken, en Finn, zijn zoontje, is bij zijn schoonouders, vernemen we na de hartelijke begroeting. Pas sinds hij de eerste Belg is die er na Karel Lismont in 1971 in slaagde goud te pakken op het EK marathon ontdekte het grote publiek Koen Naert (29): de sympathieke, lang miskende West-Vlaamse langeafstandloper die als verpleegkundige in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek werkte. Daar ging hij na de aanslagen in Brussel nog vrijwillig helpen op een moment dat hij dankzij de steun van de Franse Gemeenschap alsnog prof was kunnen worden. Intussen won hij de Gouden Spike, de prijs voor de beste atleet van het land, en is hij genomineerd voor de trofee van Sportman van het Jaar. Alleen hijzelf is niet verrast door wat er op 12 augustus in Berlijn gebeurde.

