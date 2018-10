Koen Naert wint eerste Gouden Spike.

Koen Naert heeft in Sint-Truiden zijn eerste Gouden Spike gewonnen, de bekroning voor de beste atleet van het afgelopen jaar. Hij heeft de prijs te danken aan zijn Europese marathontitel in augustus in Berlijn. Bij de vrouwen ging de trofee voor de zesde keer op rij naar Nafi Thiam. De zevenkampster voegde in augustus de Europese titel toe aan haar indrukwekkende palmares.