Het Finse Salla, een dorp van zo'n 4.000 inwoners, heeft aangekondigd dat het een kandidatuur wil indienen voor de organisatie van de Zomerspelen van 2032.

Salla ligt in Lapland, zo'n 90 kilometer boven de noordpoolcirkel en claimt de koudste plaats van Finland te zijn. Temperaturen tot vijftig graden onder nul zijn er geen uitzondering. Met zijn kandidatuur wil Salla de aandacht vestigen op de gevolgen van de opwarming van de Aarde.

'Dit is niet meer dan een gek idee, een parodie, maar onze boodschap is wel serieus', zegt burgemeester Erkki Parkkinen. 'Salla verandert, de hele planeet verandert en niet op een goede manier. Onze winters worden alsmaar korter en minder koud.'

De Zomerspelen effectief organiseren, is wel het laatste wat Salla wil. 'Als de Spelen hier plaats kunnen vinden, zou dat betekenen dat de opwarming niet gestopt is, maar alleen maar erger geworden is. We willen dat Salla blijft zoals het nu is: koud, besneeuwd en bevroren. We willen onze identiteit bewaren. Als we niets doen gaat deze plaats, en vele andere op Aarde, verloren.'

'Salla 2032' heeft al een logo en een mascotte 'Kesa', Fins voor zomer. De kandidatuur werd voorgesteld met een humoristisch filmpje, waarin de inwoners 'reikhalzend uitkijken naar de zomer'. Er wordt gemountainbiket en beachvolleybal gespeeld in de sneeuw, 'maar over twaalf jaar is dat allemaal zand'. Het logo, twee besneeuwde bergen, smelt op het einde van het filmpje weg.

Het Internationaal Olympisch Comité zal de gaststad voor de Zomerspelen van 2032 ten laatste in 2025 bekendmaken. Er kwamen al ernstiger kandidaturen van Queensland, Doha, Mumbai, de Duitse regio Rijn-Ruhr en de Chinese steden Chengdu en Chongqing.

In Finland vonden de Zomerspelen in 1952 plaats, maar dan wel in de zuidelijk gelegen hoofdstad Helsinki.

