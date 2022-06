Kristian Blummenfelt heeft zondag een officieus wereldrecord neergezet. De 28-jarige Noorse triatleet legde op de Lausitzring in Duitsland een Ironman (3,86 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42,195 km lopen) af in een indrukwekkende tijd van 6u44:26. Hij behaalde daarmee zijn doel: onder de zeven uur blijven.

Het wereldrecord komt niet in de boeken, omdat Blummenfelt bij zijn poging de hulp kreeg van hazen en gangmakers. De poging viel te vergelijken met het marathonrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge in 2019. Die dook toen onder de twee uur in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, maar gebruikte daarbij een elektrische wagen met laserstralen en 41 hazen.

Blummenfelt pakte vorige zomer in Tokio de olympische titel. Nadien schreef hij ook de World Series op zijn naam en bij zijn debuut op de lange afstand, in november vorig jaar in Mexico, zette hij het wereldrecord meteen scherper tot 7u21:12. Hij won vorige maand ook het WK Ironman in het Amerikaanse St. George.

Bij de vrouwen slaagde de Britse Katrina Matthews, van het Belgische BMC-team, er in om onder de acht uur te blijven. Zij finishte in 7u31:54. Ook de nummer twee, de Zwitserse Nicola Spirig, bleef met 7u34:22 onder de acht uur.

Het wereldrecord komt niet in de boeken, omdat Blummenfelt bij zijn poging de hulp kreeg van hazen en gangmakers. De poging viel te vergelijken met het marathonrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge in 2019. Die dook toen onder de twee uur in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, maar gebruikte daarbij een elektrische wagen met laserstralen en 41 hazen. Blummenfelt pakte vorige zomer in Tokio de olympische titel. Nadien schreef hij ook de World Series op zijn naam en bij zijn debuut op de lange afstand, in november vorig jaar in Mexico, zette hij het wereldrecord meteen scherper tot 7u21:12. Hij won vorige maand ook het WK Ironman in het Amerikaanse St. George. Bij de vrouwen slaagde de Britse Katrina Matthews, van het Belgische BMC-team, er in om onder de acht uur te blijven. Zij finishte in 7u31:54. Ook de nummer twee, de Zwitserse Nicola Spirig, bleef met 7u34:22 onder de acht uur.