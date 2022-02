De Russische kunstschaatsster Kamila Valieva heeft eind december een positieve dopingtest afgelegd. Dat bevestigt het International Testing Agency (ITA), bevoegd voor de dopingcontroles tijdens de Olympische Winterspelen.

De 15-jarige Russin werd in eerste instantie door haar nationale dopingagentschap geschorst maar die schorsing werd weer opgeheven, waardoor ze startrecht verkreeg voor de Olympische Winterspelen. De piepjonge kunstschaatsster is in Peking favoriete voor goud en een belangrijke concurrente van Belgische medaillehoop Loena Hendrickx. Maar mogelijk zal haar toch de deelname worden ontzegd want het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besliste in beroep te gaan tegen de vrijspraak. Het Internationaal Sporttribunaal TAS moet zich voor 15 februari uitspreken want dan begint de individuele competitie bij de vrouwen.

Valieva hielp Rusland in Peking al aan de zege in de landencompetitie, maar de medailles zijn nog altijd niet uitgereikt. En het is onduidelijk of Rusland het goud krijgt, als Valieva opnieuw geschorst zou worden.

Hendrickx: 'Jammer voor onze sport'

Loena Hendrickx probeert zich af te schermen van de heisa rond Kamila Valieva.

'Het is heel jammer dat dit in onze sport moet voorvallen', reageerde de Arendonkse na haar training. 'Maar ik focus gewoon op mezelf en ben niet bezig met of Valieva nu al dan niet zal meedoen. Wat de anderen doen, is hun zaak. Mijn prestatie zal hierdoor niet veranderen. Ik krijg veel berichtjes uit België over het nieuws, maar daar probeer ik niet op te reageren. Ik wil gewoon twee mooie küren neerzetten, dat is het belangrijkste.'

Op het voorbije EK in Tallinn pakte Valieva goud, Hendrickx werd er vierde. Gezien de huidige ontwikkelingen kan Hendrickx mogelijk nog een plaats opschuiven richting brons. 'Daar zal ik me pas na de wedstrijd mee bezighouden. Nu moet ik me echt gewoon concentreren op wat hier komt. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan wat er gebeurd is in het verleden.' De trainingen van Hendrickx verlopen goed. 'Ze zijn best intensief, maar ik sta hier met een tevreden gevoel. Ik heb mijn korte kür vandaag toch foutloos afgewerkt. Ik moet dit vertrouwen meenemen naar de wedstrijd. Ik heb er ontzettend veel zin in', besloot Hendrickx, 16e op de Spelen van 2018 in Pyeongchang en het nummer vijf van het WK 2021.

