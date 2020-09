Miami Heat heeft zich zondag voor de zesde keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de NBA-finale, de eerste sinds 2014. Het neemt het daarin op tegen de LA Lakers van Lebron James, ex-Miami.

In Disney World in Orlando (Florida) won The Heat het zesde duel in de finale van de Eastern Conference met 125-113 van zeventienvoudig NBA-kampioen Boston Celtics, waardoor ze in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong kwamen.

Heat maakte het verschil in het vierde kwart, waarin het tot liefst 37 punten kwam. Bam Adebayo maakte 10 van zijn 32 punten in het laatste kwart. Jimmy Butler was in totaal goed voor 22 punten en Tyler Herro nam 19 punten voor zijn rekening.

Miami Heat won de NBA-finale in 2006, 2012 en 2013. Bij die laatste twee zeges speelde LeBron James nog in Miami.

Deze keer staat King James bij tegenstander LA Lakers. De Lakers rekenden in de finale van de Western Conference met 4-1 af met Denver Nuggets en mogen zo voor de 32e keer naar de finale. Zestien daarvan wonnen ze, de laatste tien jaar geleden. Heat verloor de NBA-finale twee keer, in 2011 en 2014.

De eerste wedstrijd wordt woensdag gespeeld, ten laatste op dinsdag 13 oktober weten we wie de opvolger wordt van Toronto Raptors, de kampioen van vorig jaar.

In Disney World in Orlando (Florida) won The Heat het zesde duel in de finale van de Eastern Conference met 125-113 van zeventienvoudig NBA-kampioen Boston Celtics, waardoor ze in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong kwamen. Heat maakte het verschil in het vierde kwart, waarin het tot liefst 37 punten kwam. Bam Adebayo maakte 10 van zijn 32 punten in het laatste kwart. Jimmy Butler was in totaal goed voor 22 punten en Tyler Herro nam 19 punten voor zijn rekening. Miami Heat won de NBA-finale in 2006, 2012 en 2013. Bij die laatste twee zeges speelde LeBron James nog in Miami. Deze keer staat King James bij tegenstander LA Lakers. De Lakers rekenden in de finale van de Western Conference met 4-1 af met Denver Nuggets en mogen zo voor de 32e keer naar de finale. Zestien daarvan wonnen ze, de laatste tien jaar geleden. Heat verloor de NBA-finale twee keer, in 2011 en 2014. De eerste wedstrijd wordt woensdag gespeeld, ten laatste op dinsdag 13 oktober weten we wie de opvolger wordt van Toronto Raptors, de kampioen van vorig jaar.