De Los Angeles Lakers mogen zich voor de zeventiende keer kampioen van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA) noemen. De Californiërs versloegen zondagavond Miami Heat met 93-106 en wonnen zo de finale met 4-2.

LeBron James leidde zijn team met 28 punten, 14 rebounds en 10 assists (een triple-double) naar de beslissende overwinning. Na afloop werd de vedette uitgeroepen tot MVP (beste speler) van de finals in Orlando (Florida).

Ook Anthony Davis was met 19 punten en 15 rebounds op de afspraak. In het verliezende kamp was Bam Adebayo goed voor 25 punten.

Record

De Lakers komen met hun zeventiende titel, de eerste sinds 2010, op gelijke hoogte van de Boston Celtics en zijn nu mederecordhouder.

Voor LeBron James is het zijn vierde NBA-kampioenschap. Eerder lukte het hem met Miami in 2012 en 2013 en met Cleveland in 2016. 'Het betekent veel om voor deze club te mogen spelen', zei de 35-jarige 'LBJ'. 'Ik vertelde Jeanie (Buss, co-eigenares) toen ik naar hier kwam, dat ik het team terug wilde brengen naar de plaats waar ze thuishoort. Het is voor mij ongelofelijk voor zo'n historische club te kunnen uitkomen.'

Kobe Bryant

De titel voor de Lakers komt er in een jaar waarin clubicoon Kobe Bryant, samen met onder meer zijn dochter, omkwam bij een helikoptercrash.

'We hebben samen een tragedie beleefd met het verlies van Kobe en Gianna', zei Buss. 'Maar deze trofee is het bewijs wat voor een fantastische dingen er kunnen gebeuren wanneer wij als Lakers samenkomen.'

