'Waarom houdt Amerika niet van ons?', tweette LeBron James na de moord op George Floyd. De NBA-ster vecht al jaren voor gelijke rechten van zwarten en kansarme kinderen.

Sinds de moord op George Floyd, een zwarte man die vorige week door een blanke politieagent werd omgebracht in Minneapolis, is LeBron James heel actief op sociale media. Op Twitter postte hij op 31 mei: 'Why Doesn't America Love US!!!!!????TOO', gevolgd door allerlei emoji's en hashtags.

Op Instagram zette hij een foto van het incident met George Floyd naast het beeld van Colin Kaepernick, de zwarte NFL-speler die in de zomer van 2016 knielde tijdens het Amerikaanse volkslied uit protest tegen alle geweld. Met als commentaar: 'Do you understand NOW!!??!!??'

Destijds kreeg Kaepernick ook al honderd procent de steun van James. 'Iedereen die op een vredevolle manier zijn mening en geloof verkondigt, respecteer ik.'

Nigger

De nu 35-jarige LeBron James laat geen gelegenheid onbenut om erop te wijzen dat racisme en haat nog altijd bestaan in de Verenigde Staten. Nadat een paar jaar geleden het woordje 'nigger' op de toegangspoort van zijn villa gespoten werd, haalde hij op een persconferentie het voorbeeld van Emmett Till aan.

Die zwarte tiener werd in 1955 vermoord en lag op verzoek van zijn moeder tijdens de begrafenis open en bloot in zijn kist. '62 jaar later is er veel verbeterd, maar zwart zijn in Amerika is nog altijd tough. En dan maakt het niet uit of je veel geld verdient, beroemd bent of bewonderd wordt.'

Daarom móést hij reageren op de graffiti op zijn poort, om alle, veel minder bekende, slachtoffers van discriminatie te laten weten dat hij aan hun kant staat.

Klojo Trump

LeBron James heeft gekozen aan wiens kant hij staat en dat is niet de kant van Donald Trump. Sinds die in januari 2017 president van de Verenigde Staten werd, oogst hij alleen maar hoon bij LeBron James.

Toen de president in de zomer van 2017 in een tweet liet weten dat hij de presidentiële uitnodiging voor NBA-kampioen Golden State introk, reageerde The King met de meest (2,16 miljoen keer) geretweette en gelikete Twitterpost van een sporter ooit: 'U bum (jij klojo..., nvdr) Curry zei al dat hij niet zou komen. Dus is er geen uitnodiging. Naar het Witte Huis gaan was ooit een grote eer. Tot jij opdaagde.'

In de daaropvolgende discussie over de opnieuw protesterende NFL-spelers die neerknielden tijdens het Amerikaanse volkslied - wat Trump ook fel veroordeelde - haalde LBJ nogmaals uit: 'Sport, los van huidskleur of ras, brengt mensen samen. Ik laat niemand, ongeacht zijn macht of invloed, sport als platform gebruiken om ons te verdelen. Het volk stuurt dit land, niet één individu. En zeker hij niet' - zonder Trump bij naam te noemen.

Hulde aan Ali

Een week na de verkiezing van Donald Trump maakte LeBron James bekend dat hij 2,5 miljoen dollar schonk aan een tentoonstelling over Muhammad Ali in het National Museum of African American History. Een exhibitie met sportieve memorabilia, maar die ook belicht hoe het in juni 2016 gestorven boksicoon een rol speelde als uitgesproken voorvechter van onderdrukte zwarten.

In USA Today vertelde LeBron over zijn idool: 'Als kind kende ik hem alleen als een kampioen. Gaandeweg heb ik geleerd hoe Ali het pad geëffend heeft voor de zwarte atleten van vandaag. Door de waarden waar hij voor stond uit te spreken. Zonder zijn passie had ik hier vandaag misschien niet gezeten.'

Zo perfect mogelijk

Op een bijeenkomst van zijn eigen Foundation hield hij in augustus 2017 een toespraak voor duizenden studenten en hun familieleden. Toen zei hij: 'Zonder jullie, there's no me. Jullie zijn mijn inspiratiebron als vader, echtgenoot, vriend, zoon, rolmodel, superheld... Ik probeer zo perfect mogelijk te zijn, want ik mag jullie niet teleurstellen. Ik weiger jullie teleur te stellen.'

Toen de moderator hem vroeg naar zijn sociaal bewustzijn, antwoordde King James: 'Ik moet mijn power gebruiken en mijn stem laten horen om zaken te veranderen. Wat je in een kleine gemeenschap doet, beïnvloedt later de hele stad, staat, het land zelfs. Als ík die kansen niet grijp, hoe kan ik dan deze kinderen tonen dat zij hetzelfde moeten doen?'

