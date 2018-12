LeBron James zorgt voor meer jobs in LA (en slapeloosheid in rest van VS)

Voor ESPN-gezicht Brian Windhorst, die LeBron al twintig jaar volgt en drie boeken over hem schreef, is Los Angeles nu zijn nieuwe 'home away from home', in Omaha. Zijn collega Dave McMenamin verhuisde, samen met James, zelfs van de staat Ohio naar de westkust. En met hem een stoet journalisten, die voortaan vaker in La-La Land vertoeven. Van geen enkel ander NBA-team worden dit seizoen dan ook zo veel matchen over de hele VS uitgezonden als van de Lakers: 43, drie meer dan van kampioen Golden State. 'Voor LeBrons eerste thuiswedstrijd tegen Houston waren er liefst 250 journalisten geaccrediteerd. Net een NBA-finalsgame', zegt McMenamin. 'Een 'gewone' match hier kan je vergelijken met een play-offduel in Cleveland.'

De wedstrijd tegen de Minnesota Timberwolves, uitgezonden over de hele VS, begon zoals veel duels van de Lakers om halfacht 's avonds. Een ideaal aanvangsuur voor thuissupporters, maar niet voor de vele LeBron Jamesfans in diens home state Ohio en bij uitbreiding in het hele Oosten van de VS, waar het drie uur later is (22.30 uur East Coast Time). Wie ginder een thuismatch van de Lakers live wil bekijken - een NBA-game duurt gemiddeld zo'n 2u30 - moet tot ver na middernacht opblijven en dus inboeten aan slaap/concentratie de volgende dag op het werk. Kwaliteitskrant The Wall Street Journal besteedde zelfs al een uitgebreid artikel aan LeBronsomnia, met als titel 'James Has Turned the NBA Into the ZZZ'. Of hoe The King ook het dagelijkse leven in de VS beïnvloedt.

LeBron James is dé ster van het NBA-heelal die boven de befaamde LA Lakers en de grootste media/entertainment/economische markt van de VS fonkelt: dat schept niet alleen hoge sportieve verwachtingen, maar brengt ook meer toeristen/basketbalfans van overal ter wereld naar Los Angeles. Die genereren op hun beurt dollars - véél dollars. Volgens een onderzoek van Black Enterprise zou James' economische impact op LA, berekend over vijf jaar, liefst 345 miljoen euro bedragen, inclusief 3000 extra banen. Zelfs als je dat halveert, overtreft het zijn vierjarig contract bij de Lakers van 134 miljoen euro. En of ze in LA dus blij waren met James' komst. In tegenstelling tot Cleveland, de stad die na het vertrek van The King weer in de gitzwarte anonimiteit gevallen is.