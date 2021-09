Voormalig basketbalcoach Dusan Ivkovic, die geschiedenis schreef met het Joegoslavische en later Servische team, is donderdag in Belgrado op 77-jarige leeftijd overleden.

Dat bevestigt de Servische basketbalbond.

Volgens lokale media bezweek hij aan een longoedeem en had hij ook herpes.

Prijzen met Joegoslavië en Servië

Na een carrière als speler in eigen land werd Ivkovic, die doorgaans 'Duda' werd genoemd, in 1988 coach van het Joegoslavische nationale team.

Daarmee werd hij een keer wereldkampioen, in 1990 in Argentinië, viceolympisch kampioen, in 1988 in Seoel, en drie keer Europees kampioen: in 1989 in Zagreb, 1991 in Rome en 1995 in Athene.

Servië leidde hij in 2009 naar EK-zilver in Polen.

Sterspelers

Ivkovic boekte successen met sterspelers als de Kroaten Drazen Petrovic, Dino Radja en Toni Kukoc en de Serviërs Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic en Predrag Danilovic.

Als clubcoach pakte Ivkovic titels in Griekenland, Rusland en Turkije.

Zijn prestaties leverden hem een plaats op in de FIBA Hall of Fame in 2017. Een jaar eerder was hij op pensioen gegaan.

Dat bevestigt de Servische basketbalbond.Volgens lokale media bezweek hij aan een longoedeem en had hij ook herpes. Na een carrière als speler in eigen land werd Ivkovic, die doorgaans 'Duda' werd genoemd, in 1988 coach van het Joegoslavische nationale team. Daarmee werd hij een keer wereldkampioen, in 1990 in Argentinië, viceolympisch kampioen, in 1988 in Seoel, en drie keer Europees kampioen: in 1989 in Zagreb, 1991 in Rome en 1995 in Athene. Servië leidde hij in 2009 naar EK-zilver in Polen. Ivkovic boekte successen met sterspelers als de Kroaten Drazen Petrovic, Dino Radja en Toni Kukoc en de Serviërs Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic en Predrag Danilovic. Als clubcoach pakte Ivkovic titels in Griekenland, Rusland en Turkije. Zijn prestaties leverden hem een plaats op in de FIBA Hall of Fame in 2017. Een jaar eerder was hij op pensioen gegaan.