Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, gekleed in een T-shirt met daarop de tekst 'Black Lives Matter', en 13 andere piloten (op 20) hebben vandaag geknield voor aanvang van de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk, als teken van steun voor de strijd tegen racisme.

Alle piloten droegen een zwart T-shirt, in veel gevallen stonden daarop de woorden 'End Racism'. De piloten mochten hun steun voor de strijd tegen racisme naar wens uiten.

Geen gezamenlijke actie

Tot Hamiltons grote ontgoocheling kwamen de piloten niet tot een akkoord over een gezamenlijke actie. Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Daniil Kvyat (Alpha Tauri) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) bleven staan op de startgrid.

Aangespoord door Lewis Hamilton hebben meerdere piloten en renstallen, de Formule 1 en de Internationale Automobielfederatie (FIA) de voorbije weken een duidelijk standpunt ingenomen tegen racisme, na de dood van George Floyd eind mei in de Verenigde Staten.

Zeven

Vandaag komt in Oostenrijk het zeventigste Formule 1-seizoen eindelijk op gang, na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen vanwege de coronacrisis.

Lewis Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar een zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher kan evenaren.

Alle piloten droegen een zwart T-shirt, in veel gevallen stonden daarop de woorden 'End Racism'. De piloten mochten hun steun voor de strijd tegen racisme naar wens uiten. Tot Hamiltons grote ontgoocheling kwamen de piloten niet tot een akkoord over een gezamenlijke actie. Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Daniil Kvyat (Alpha Tauri) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) bleven staan op de startgrid. Aangespoord door Lewis Hamilton hebben meerdere piloten en renstallen, de Formule 1 en de Internationale Automobielfederatie (FIA) de voorbije weken een duidelijk standpunt ingenomen tegen racisme, na de dood van George Floyd eind mei in de Verenigde Staten. Vandaag komt in Oostenrijk het zeventigste Formule 1-seizoen eindelijk op gang, na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen vanwege de coronacrisis. Lewis Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar een zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher kan evenaren.