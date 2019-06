Lewis Hamilton domineert als nooit tevoren, maar de Brit voelt zich (nog) niet comfortabel in zijn nieuwe Mercedes.

Zes grands prix gereden en zes keer finishte een rijder van Mercedes op één: Lewis Hamilton, vijfvoudig wereldkampioen, tekende voor vier overwinningen, Valtteri Bottas was twee keer de snelste. Maar de Fin scoorde wel iets beter in de kwalificaties: drie keer op de pole (slechts één keer verzilverd), Hamilton was slechts twee keer de beste in de kwalificaties. Allee...