Lindsey Vonn: afscheid van de grootste skiester aller tijden

M ikaela Shiffrin en Sofia Goggia keerden zich om en sloegen de handen voor de ogen. Verbijsterd, na de angstaanjagende val van hun collega/vriendin Lindsey Vonn, vorige dinsdag op de super-G van het WK. Het evenwicht verloren, een poortje zwaar geraakt en met hoge snelheid in de netten beland. The Last Hurrah voor de Amerikaanse, waar de Eurosportcommentator twee seconden ervoor nog op gehoopt had, werd The Last Crash.

...