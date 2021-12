Bondscoach Gert Vande Broek ligt zwaar onder vuur na beschuldigingen door drie voormalige Yellow Tigers over emotioneel machtsmisbruik. Nieuw is dat nu ook Lise Van Hecke, jarenlang een van de topspeelsters bij de nationale volleybalploeg, de verhalen van haar collega's bevestigt.

In het Canvasprogramma 'De Prijs van de Winnaar' vertelden Freya Aelbrecht, Valérie Courtois en Hélène Rousseaux maandagavond uitgebreid over hoe zij de agressieve manier van coaching van Gert Vande Broek als emotioneel, grensoverschrijdend machtsmisbruik ervaarden.

Heftige verhalen die een heel ander beeld scheppen van de in het verleden vaak geroemde volleybalcoach. 'Het beeld dat iedereen heeft van de Yellow Tigers, is een verkeerd beeld', vertelde Aelbrecht. Daarvoor had volgens haar, Courtois en Rousseaux de coaching van Vande Broek een veel te negatieve bijklank, inclusief herhaaldelijke scheldpartijen en scheldwoorden.

Hun getuigenissen veroorzaakten heel wat ophef binnen de Vlaamse volleybal- en sportwereld. En worden nu ook bevestigd door Lise Van Hecke aan Sport/Voetbalmagazine. Van Hecke (29) is niet de minste, een boegbeeld van het Belgische vrouwenvolleybal zelfs. Ze speelde van 2008 tot de zomer van 2017 voor de Yellow Tigers onder Vande Broek, en had hem ook drie jaar als coach bij Asterix Kieldrecht (2008/11).

Als opposite maakte ze daarnaast carrière met passages bij verschillende topploegen in Italië, Brazilië en Turkije. Momenteel is ze aan de slag bij Vero Volley Monza, de vierde in de huidige Italiaanse Super Lega.

Niet uit wraak

Vanuit Italië laat Van Hecke weten dat ze volledig achter Aelbrecht, Courtois en Rousseaux staat. 'Wat zij in het programma hebben gezegd is honderd procent de waarheid. Ik heb veel respect voor de moed die ze hebben opgebracht om hun, neen óns verhaal, naar buiten te brengen. In onze periode bij de Tigers was dat veel moeilijker.'

Zelf koos Van Hecke ervoor om haar ervaringen niet te vertellen in het Canvasprograma. En dat doet ze ook nu liever niet, wegens persoonlijke redenen. 'Maar dat neemt niet weg dat ik Freya, Valérie en Hélène steun. Ik wil ook benadrukken dat zij dat niet uit 'wraak' hebben gedaan. Wel met de hoop dat dergelijk machtsmisbruik voortaan niet meer getolereerd kan worden en niet meer onder de mat geschoven kan worden.'

Gert Vande Broek zelf wil voorlopig niet reageren op de getuigenissen, maar Sport Vlaanderen en Volley Vlaanderen lieten bij monde van hun algemeen directeurs Paul Rowe en Koen Hoeyberghs weten dat ze achter de coach blijven staan.

