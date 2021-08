Kersvers olympische kampioenen Nafi Thiam en de Red Lions zijn zaterdag rond 15.30 uur geland op de luchthaven van Zaventem. Ze werden onthaald door een kleine delegatie familie en vrienden. Ook de Belgische basketbalvrouwen, zevenkampster Noor Vidts en de Belgische kajakkers keerden zaterdag huiswaarts.

Het was Nafi Thiam, die donderdag haar titel op de zevenkamp verlengde, die als eerste toekwam in de inkomhal, met een trolley vol zware koffers. De atlete is nog steeds niet helemaal bekomen van de emotioneel zeer zware trip naar Tokio. "Ik ben erg blij dat ik terug in België ben, terugkeren met een medaille is altijd speciaal. Het is leuk dat er zoveel aandacht is voor mijn prestatie, maar ik ga nu eerst naar mijn familie en dan even rusten", klinkt het. Over haar toekomt spreekt Thiam zich voorlopig nog niet uit. "Ik wil altijd de best mogelijk atlete zijn", aldus de zevenkampster.

Thiam is alleszins van plan aan te treden in het hoogspringen op de Memorial Van Damme in september. "Maar ik denk nog niet aan medailles in Parijs."

Daarna kwamen de Belgian Cats toe in de aankomsthal. Hun olympisch avontuur eindigde in de kwartfinales na een pijnlijk verlies tegen Japan, een wedstrijd die pas in de laatste vijftien seconden beslist werd. "We staan hier met gemengde gevoelens, het pikt nog steeds heel erg", vertelt Emma Meesseman, die benadrukt dat de teleurstelling binnen een paar dagen wel plaats zal maken voor een "beter gevoel". De basketster toont zich alleszins tevreden dat de Cats het Belgische basket op de kaart hebben gezet. "We kregen veel mensen achter ons die nog nooit basket hadden gezien."

Coach Philippe Mestdagh liet nog niet in zijn kaarten blijven of hij coach blijft van de Belgian Cats. "De federatie zal dat de komende dagen beslissen. We hebben onze doelstellingen al bij al bereikt, alleen zat er wel iets meer in, net zoals op het EK. Als je ziet dat Japan ook Frankrijk een pandoering geeft, dan hadden wij ook een kans. Maar 'als als als', dat telt niet in topsport."

De revelatie van deze Olympische Spelen was ongetwijfeld Noor Vidts, de 25-jarige zevenkampster en studente bio-ingenieurswetenschappen. Zij eindigde in de zevenkamp op de meest ondankbare vierde plaats, maar toont zich nog steeds enorm tevreden over haar parcours. "Ik had nooit durven dromen vierde te eindigen. Nu gaan we rusten en recupereren. Het doel is om er in Parijs te staan en mezelf te verbeteren, maar naar medailles kijk ik niet", klinkt het. Vidts kwam ook terug op de gouden medaille van teamgenote Thiam. "Nafi heeft het heel goed gedaan, we mogen trots zijn op haar. Het was altijd een droom geweest om op de Spelen te zijn en dan zeker met zo'n grote Belgische atlete."

Tot slot waren het de Red Lions, die zich kroonden tot 'Golden Lions', die strak in het pak hun opwachting maaken op Zaventem. Met kleine oogjes, maar met grote glimlach, begroetten zij de aanwezige media en familieden. "We kamen voor goud en hebben het waargemaakt. Ik zal later veel verhalen kunnen vertellen aan mijn kleinkinderen. Op dit moment wil ik vooral mijn gouden medaille aan iedereen laten zien", vertelt Alexander Hendrickx.

Ook afscheidsnemend coach Shane McLeod viert maar al te graag mee met zijn Red Lions. "Het is goed om thuis te zijn, vandaag is een dag om te vieren, niet om treurig te zijn om mijn afscheid." Voor de Red Lions zit de feestdag er nog niet, zij worden later zaterdag nog gehuldigd op het Brusselse Rogierplein. Eerst worden zijn met een open bus door het centrum van Brussel gereden.