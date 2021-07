Julie Van De Velde is woensdag in Tokio negentiende geworden in de olympische tijdrit. Ze was 4:10.00 trager dan de Nederlandse winnares Annemiek van Vleuten. Die maalde de 22,1 kilometer af in 30:13.49 en was daarmee bijna een minuut (56.47) sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser.

Anna van der Breggen moest net als vijf jaar terug met brons vrede nemen. op 1:01.63 van haar landgenote. Na haar derde plaats in Rio won ze daar wel de wegrit. Dit jaar werd de wegrit een zware teleurstelling voor de Nederlanders. Van Vleuten kwam wel juichend over de streep, maar had niet in de gaten dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer dat al voor haar gedaan had. (Belga)