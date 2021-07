Wielrenster Lotte Kopecky pakte zondag met een vierde plek net naast een medaille tijdens de olympische wegrit van Tokio. Na afloop reageerde ze geëmotioneerd: 'Ik denk wel dat ik dat podium verdiend had.'

De wegrit voor vrouwen werd een bijzonder aparte wedstrijd, waarin de Oostenrijkse amateurrenster Anna Kiesenhofer goud veroverde vanuit een vroege vlucht. In de strijd voor zilver en brons moest Kopecky enkel de Nederlandse Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini voor zich dulden.

'Ik denk dat ik vandaag maar één fout heb gemaakt: niet reageren op Longo Borghini. Dat 'die ene' (Kiesenhofer, nvdr) voorop blijft, daar kon ik niets aan veranderen. Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden er alles aan gedaan heb om de boel toch een beetje in gang te steken. Als je met vier van een land mee bent, en je begint nog niet op kop te rijden, dan weet ik niet wat er in je hoofd speelt. Niet enkel Nederland. Na de beklimming zat Italië nog met drie, de VS met vier. Dan moet je gewoon vol beginnen te rijden. Je moet dan iemand kiezen en niet op vier paarden blijven gokken.'

Kiesenhofer is voor Kopecky geen onbekende: 'Ze werd onderschat. Ik heb er een jaar of vier geleden samen mee gereden, bij Lotto Soudal (in 2017, nvdr), en ik volgde haar de afgelopen jaren ook wel een beetje. Als ik van iemand schrik had in die kopgroep, dan was zij het wel. Ze heeft dat goed bekeken. Niet veel mensen kennen haar, en als je dan tien minuten voorsprong krijgt, dan krijg je wel een 'serieuze cadeau'.'

In de finale probeerde Kopecky een paar keer om weg te rijden uit de achtervolgende groep. 'We kwamen met vier voorop na de afdaling. Ik zag Van Vleuten rijden en dacht: 'Alleen gaat ze ook niet meer naar de kopgroep rijden'. Als we met een groepje konden wegrijden, dan was dat het ideale scenario. Maar dat ging niet door.' In de laatste hectometers probeerde Kopecky vanuit het eerste pelotonnetje nog de oversteek te maken naar de derde in de wedstrijd, Longo Borghini. 'Maar ik bleef hangen. Bij de aanval zelf kwam ik misschien wel iets dichter, tot het moment dat je 'à bloc' zit.'

Kopecky krijgt later deze Olympische Spelen nieuwe kansen op olympisch eremetaal in de ploegkoers en het omnium, twee baanwielrenonderdelen. Toch vocht ze na haar vierde plaats in de wegrit tegen de tranen: 'Ik kan niet ontkennen dat dit een enorme ontgoocheling is. Zeker de manier waarop. Ik denk wel dat ik dat podium verdiend had. Maar de conditie is er, en ik ga proberen zeker een plaats beter te doen op de piste.'