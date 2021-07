'Deze vijfde plaats komt een beetje onverwacht. Bovendien haalden we niet het maximum uit de sprongoefening. Op de andere oefeningen deden we dat zo goed als wel. We zetten bijna de perfecte wedstrijd neer. Ze hadden er plezier in en gaven het beste van zichzelf. Ze hadden vertrouwen in ons en al zeker in zichzelf. Ze geloofden erin', analyseerde Marjorie Heuls, coach van de turnploeg, op de avond van de kwalificatie voor de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio.

'We leggen de lat steeds hoger. In Rio waren we blij erbij te zijn. Nu is de kwalificatie geen resultaat meer. We willen meer', voegde Yves Kieffer, partner van Heuls, er nog aan toe.

'In de finale wordt een ander format gehanteerd (drie gymnasten per onderdeel naar keuze, alle resultaten in acht genomen, terwijl in de kwalificaties enkel de beste drie van vier gymnasten telden, red)', verduidelijkte Heuls. 'We zullen zien hoe we erop reageren. Het is aan ons om een gepaste strategie te bepalen. We hebben niets te verliezen.'

