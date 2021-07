Een ontgoochelde Marten Van Riel gaf na zijn triatlon een eerste reactie aan Sporza.

'De eerste drie waren gewoon beter, maar het is toch ondankbaar om op de vierde plaats te eindigen. Ik ben wel blijven vechten tot het einde. Ik ben trots op mijn race. Ik kan mezelf niks verwijten.'

Bij Belga deed hij een langer relaas.

Van Riel kon in het zwemmen en het fietsen mee met de allerbesten maar in het lopen, traditioneel zijn iets minder sterke discipline, moest hij de drie latere medaillewinnaars laten gaan. Uiteindelijk eindigde hij op 48 seconden van de Noorse winnaar Kristian Blummenfelt net naast het podium. 'Het verschil met de eerste drie is best groot, echt "close" was het niet, maar het doet wel pijn om de vierde plaats te halen.'

Van Riel verloor de strijd om het podium in de afsluitende loopproef over 10 km. In de derde van vier rondes sloegen Blummenfelt, de Brit Alex Yee en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde een kloof die Van Riel niet meer dicht kreeg. 'Het zijn drie toplopers. Zij zijn op de andere disciplines misschien iets minder sterk maar daar kreeg ik te weinig steun om het verschil te maken. Dan komt het neer op een loopkoers en dat is voor mij het slechtste scenario.'

Van Riel had vooraf gezegd beter te willen doen dan in Rio. Maar hij voegde er ook aan toe voluit op een medaille te mikken en zou ontgoocheld zijn met plaats vier of vijf. 'Spijtig genoeg is het nu zo. Maar ik mag trots zijn op de progressie die ik de voorbije vijf jaar heb gemaakt. In Rio werd ik zesde en was het voor mij het perfecte scenario. Nu word ik vierde in het slechtste scenario voor mezelf. Dat mag mij tevreden stemmen.'

Voor Jelle Geens, er niet bij na een positieve coronatest, was deze olympische race een gemiste kans. Hij is immers een mindere zwemmer maar vooral een sterke loper. 'Voor hem zou dit een droomscenario geweest zijn. Dit helpt mij ook om mijn vierde plaats enigszins te relativeren omdat ik mij niet kan inbeelden hoe groot zijn ontgoocheling moet zijn na wat er allemaal is gebeurd.'

Dinsdag is het de beurt aan de vrouwen met Claire Michel en Valerie Barthelemy, zaterdag komen de Belgian Hammers in actie in de gemengde aflossing.

'We zijn de schaduwfavorieten maar we moeten geen schrik hebben', benadrukt Van Riel. 'Jelle zal er waarschijnlijk extra op gebrand zijn om zich te bewijzen. Ook ikzelf en de vrouwen willen voor Jelle iets tonen. We hebben een medaillekans.'

Voor Team Belgium blijft het voorlopig bij een medaille, het zilver van Wout van Aert zaterdag in de wegrit. Van Riel deelt met zijn vierde plaats het lot van Lotte Kopecky zondag in de wegrit voor vrouwen.

