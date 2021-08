Hermien Peters had donderdag na afloop van de olympische A-finale in de K1 500 meter een brede glimlach om de lippen. Tegen de verwachtingen in kon de Limburgse kajakster zich kwalificeren voor de medaillestrijd en daarin haalde ze een verdienstelijke zesde plaats (op acht deelneemsters).

'Ik heb mezelf overtroffen. Ik wist wel dat ik in vorm was, maar dat dit mogelijk was, had ik echt niet kunnen dromen', reageerde ze. 'De A-finale halen en daarin zesde worden, het is echt te gek. In geen enkele discipline hier zijn er zoveel deelnemers, er waren wel veertig boten aan de start. Om dan de top acht te halen, dat stemt mij echt heel tevreden.'

Peters lag halfweg de race als derde zelfs op medaillekoers, maar in het tweede deel moest ze terrein prijsgeven. 'Het plan was om vanaf de start zo hard mogelijk te gaan en dan te kijken hoelang ik het zou volhouden. De laatste 100 meter waren er duidelijk te veel aan. Mijn onderarmen en benen verzuurden helemaal, het was kapotgaan.'

Peters nam eerder deze week al deel aan de K2 500 meter, aan de zijde van Lize Broekx. Samen eindigden ze als negende na winst in de B-finale. Broekx werd donderdag in de K1 vijfde in de C-finale, goed voor de 21e plaats. Peters vindt het mee de verdienste van haar teamgenote dat ze het zo goed deed in de eenzitter. 'Zonder haar had ik deze prachtprestatie niet kunnen neerzetten. We maken elkaar echt sterker op training, we pushen elkaar heel de tijd. Hier in de halve finale zat ze ook in mijn reeks en ik weet dat ze een enorme eindsprint heeft. Ik lag voorop en zei tegen mezelf dat ze mij zeker niet mocht inhalen (lacht). Zij heeft er dus mee voor gezorgd dat ik de A-finale haalde.'

Woensdag had Peters overigens bijna gestunt in de reeksen. Ze klokte toen, geholpen door een fikse rugwind, de snelste tijd van iedereen en strandde op een zucht van het olympisch record, dat al 25 jaar op de tabellen staat (sinds Atlanta '96). 'En zeggen dat ik de laatste tien meter een beetje aan het uitbollen was. Had iemand toen maar iets geroepen, ik had graag op die Wikipediapagina gestaan', besluit ze lachend. (Belga)