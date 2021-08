Kajakster Hermien Peters heeft zich geplaatst voor de A-finale van de K1 500m,die om 5.29 uur doorgaat.

Peters finishte op de Sea Forest Waterway in de eerste halve finale in 1:52.829 op de tweede plaats, achter de Hongaarse Tamara Csipes, topfavoriete voor goud. Onze landgenote had dat te danken aan een bijzonder snelle laatste 100 meter, waarin ze van de derde naar de tweede stek oprukte. Met een bijzonder snelle tijd in de reeksen had Peters woensdag al laten zien dat er voor haar heel wat mogelijkheden lagen in de individuele proeven. In 1:47.959 strandde ze toen op een zucht van het olympisch record van 1:47.655, dat door de Hongaarse Rita Koban werd neergezet op de Spelen van Atlanta in 1996.

Een omgekeerd scenario bij Lize Broekx, die snel gestart was maar gaandeweg helemaal terugviel. Uiteindelijk wist ze nog een vijfde plaats uit de brand te slepen, in 1:54.489. Daarmee start ze donderdag in de C-finale. Enkel de top twee van de vier halve finales stoot door naar de A-finale, de nummers drie en vier gaan naar de B-finale, de nummers vijf en zes naar de C-finale en de rest is uitgeschakeld.

(Belga)