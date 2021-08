Een dag nadat ze olympisch goud behaalden ten koste van Australië, kijken de Red Lions met fierheid terug op hun prestatie. "Olympisch kampioen zijn, is een ongelofelijk gevoel", zegt aanvaller Cédric Charlier. "Moeilijk onder woorden te brengen. Het is de voltooiing van een carrière."

Volgens Charlier hebben de Lions zeer hoge doelen gesteld en die ook bereikt. "We wilden tonen dat je in België ook zeer hoge doelen kunt stellen zonder arrogant te zijn." De 31-jarige Charlier was in Tokio aan zijn derde Olympische Spelen toe en heeft alle successen meegemaakt van deze generatie Red Lions. Het was een korte nacht na de overwinning via shoot-outs tegen Australië.

"Het was een COVID-feestje", aldus Charlier. "We hebben een glas gedronken en met onze familie getelefoneerd. Het belangrijkste is om dingen te delen. Daarna hebben we pizza's en friet gegeten, niks speciaal." Er was ook een drink met het BOIC en in aanwezigheid van de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats.

Charlier heeft nog niet beslist over zijn toekomst bij de Red Lions. Hij neemt één of twee maanden de tijd om daarover na te denken. "De volgende olympische cyclus zal korter zijn, wat de mogelijkheid laat om verder te doen." Charlier wil ook de plannen afwachten van Michel Vanden Heuvel, de nieuwe coach van de Belgische hockeymannen in opvolging van Shane McLeod. (Belga)