Met Wout van Aert en Remco Evenepoel had België woensdag twee medaillekandidaten in de olympische tijdrit. Ze grepen met een zesde en negende plaats allebei naast eremetaal maar bondscoach Sven Vanthourenhout vindt dat geen oneer.

"Uiteraard hoop je op een medaille. Iedereen heeft hard zijn best gedaan, ook Wout en Remco. Maar waar ik een beetje schrik voor had, is uitgekomen. De concurrentie was niet min", reageert Vanthourenhout. "Iedereen heeft er een punt van gemaakt om hier op zijn best te presteren. Dit was een hoogstaand niveau, absoluut wereldtop. Ik had vooraf gezegd dat twee medailles konden, maar ook dat het niets kon zijn. We zijn ook afhankelijk van de concurrentie. Iemand als Ganna was vooraf de favoriet maar pakt evenmin een medaille."

Wout van Aert was zaterdag in de wegrit misschien wel de beste man in koers maar schoot woensdag tekort om aanspraak te maken op het podium. Vanthourenhout wijst op de verschillende concurrentie in beide disciplines. "De finale in de wegrit werd beslist door mannen die allemaal uit de Tour kwamen. Hier staan alleen tijdrijders bovenaan die geen Tour hebben gereden (winnaar Roglic gaf na een week op, red). Het is een discipline waarin je mentale weerbaarheid moet tonen en misschien ontbreekt hij dat ene procentje vandaag."

Remco Evenepoel kon net als zaterdag zijn stempel niet helemaal drukken. Maar dat is volgens Vanthourenhout een logisch gevolg van het lange herstelproces dat hij nog altijd doormaakt na zijn loodzware val in de Ronde van Lombardije vorig jaar. "Ik reed achter Remco en vond hem een goeie tijdrit afwerken. Hij heeft mij niet teleurgesteld. Eerlijk gezegd was top acht voor mij het hoogst haalbare. Ik had hem vooraf ook gezegd dat hij zich niet moest fixeren op een medaille omdat dit op dit moment gewoon niet realistisch is. Hij zit nog in een proces dat nog tot het einde van het seizoen zal duren. Maar het komt goed, hij is nog altijd maar 21." (Belga)