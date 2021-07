Net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro is het olympisch toernooi voor taekwondoka Jaouad Achab op een sisser uitgedraaid. In de klasse tot 68 kg verloor hij zondag meteen zijn eerste wedstrijd van de Dominikaan Bernardo Pie.

Achab had vooraf aangegeven lessen te hebben getrokken uit zijn eerste olympische deelname in Brazilië. Toen startte hij als topfavoriet maar ging als vijfde zonder medaille naar huis. In Tokio zou hij met minder druk op de schouders vechten maar ook nu liep het mis. Na afloop gaf Achab aan op zijn waarde te zijn geklopt door de nochtans minder sterk ingeschatte Dominikaan.

'Dit is voor mij moeilijk om te zeggen maar de beste heeft vandaag gewonnen. Ik geloof dat ik veel beter ben dan hem, maar vandaag was hij helaas beter', vertelde Achab, die weet waar zijn tegenstander het verschil kon maken. 'Ik slaagde er niet in de juiste afstand te vinden. Hij hield mij goed af. Ik had ook problemen met mijn ritme en mijn timing. Daardoor maakte ik foutjes. Mocht ik meer tijd hebben gekregen, had ik hem misschien kunnen pakken maar het ging zo snel.'

Achab, als zesde geplaatst, stond voor het eerst op de mat tegen elfde reekshoofd Pie. 'Hij is een heel goeie vechter, heel solide. Vandaag deed hij het heel goed. Ik ben niet verrast want ik wist dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Hij is een goeie atleet, zette in het verleden mooie resultaten neer. Vandaag was het D-day en hij was beter. Zo eenvoudig is het.'

Achab heeft nog een kansje om te worden opgevist voor de herkansingen, maar dan moet Pie de finale halen. 'Ik hoop het maar ik denk het niet want het is een moeilijke loting. In de halve finale wordt het heel lastig tegen de Engelsman (tweede reekshoofd Bradly Sinden) of de Turk (Hakan Recber).'

Achab is een ex-nummer 1 en winnaar van belangrijke titels als het WK en EK (in min 63 kg) maar op de Spelen lijkt het maar niet te willen lukken. 'Dit is een klap maar ik moet dit aanvaarden. Het leven gaat voort. Binnenin doet dit veel pijn maar ik probeer positief te blijven. Er is geen andere optie.' (Belga)