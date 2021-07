Keizer Naruhito heeft vrijdagavond om kwart na elf (vrijdagnamiddag in België) officieel de Zomerspelen van de 32e Olympiade geopend.

Kort voordien hadden zes Japanners - drie mannen en drie vrouwen, atleten, coaches en juryleden - samen de olympische eed afgelegd en had IOC-voorzitter Thomas Bach in zijn speech opgeroepen tot wereldwijde solidariteit. Hoewel het de Spelen van de 32e Olympiade zijn, zijn het de 29e Zomerspelen die effectief doorgaan. Berlijn 1916, Tokio 1940 en Londen 1944 konden wegens de wereldoorlogen niet plaatsvinden. De 61-jarige Naruhito, erevoorzitter van de Olympische en Paralympische Spelen, volgde in mei 2019 zijn vader Akihito op. Akihito opende in 1998 de Winterspelen in Nagano en diens vader Hirohito de Zomerspelen van 1964 in Tokio en de Winterspelen van 1972 in Sapporo.