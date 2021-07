Judoka Jorre Verstraeten heeft zich zaterdag op de Olympische Spelen in Tokio in de klasse tot 60 kg geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales).

Verstraeten moest in de eerste ronde aan de bak tegen de Duitser Moritz Plafky en had het niet onder de markt. De beslissing moest vallen in de 'golden score'. Ook daar hielden de Belg en Duitser mekaar lang in evenwicht. Na ruim vier minuten trok Verstraeten dan toch het laken naar zich toe, na een knappe Waza-Ari. In de achtste finales treft Verstraeten de Japanse topper Naohisa Takato.

De 23-jarige Verstraeten haalde al twee keer EK-brons binnen (2019 en 2020) en won begin april het Grand Slam toernooi in het Turkse Antalya, zijn mooiste overwinning tot dusver. Het WK in Boedapest vorige maand was dan weer een lichte teleurstelling voor de Bertemnaar met een exit in de derde ronde na verlies tegen een lager geklasseerde Kazach.