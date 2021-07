Duizenden Japanners hebben zich verzameld rond het Olympisch stadion in Tokio, waar de Olympische Spelen worden geopend. Langs de weg die om het stadion loopt, staan ondanks de coronamaatregelen vele belangstellenden dicht bij elkaar. Vermoedelijk willen zij een glimp opvangen van de olympische vlam, die tijdens de ceremonie aankomt in het stadion.

Er zijn ook Japanners die luidkeels protesteren tegen het doorgaan van de Spelen. Ze roepen leuzen die zijn gericht tegen het Internationaal Olympisch Comité en tegen de Spelen. De politie is paraat, maar grijpt niet in. In het stadion zijn de protesten duidelijk hoorbaar.

De openingsceremonie wordt in een vrijwel leeg stadion gehouden, met alleen hoogwaardigheidsbekleders en journalisten op de tribunes. Het stadion, dat plaats biedt aan 70.000 mensen, is grotendeels leeg. Vanwege het coronavirus zijn alle sportevenementen in Tokio zonder publiek. (Belga)