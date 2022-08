Broekx en Peters vertrokken als een speer, ze lagen halverwege op de eerste plaats. Maar daarna kwamen de Poolse olympische vicekampioenen en wereldkampioenen Karolina Naja en Anna Pulawska opzetten. Zij triomfeerden in 1:41.418. Broekx en Peters finishten als tweede, op 0.812.

De Duitse vicewereldkampioenen Paulina Paszek en Jule Hake vervolledigden het podium, op 1.284.

Peters en Broekx, vorig jaar negende op de Spelen in Tokio, pakten twee weken geleden brons op het WK in het Canadese Halifax. In 2021 werden ze op het WK in Kopenhagen ook al derde. Op het EK van 2018 in Belgrado veroverde het duo de bronzen medaille.

Eerder op de dag strandden Broekx en Peters met Camille Dewaele en Amber Van Broekhoven op de zesde plaats in de halve finale van de K4 500 meter.

Artuur Peters die zich in de reeksen rechtstreeks wist te plaatsen voor de A-finale, moest in de eindstrijd al snel de Hongaarse olympische en wereldkampioen Balint Kopasz, de Portugees Fernando Pimenta, vicewereldkampioen en derde op de Spelen in Tokio, en de Duitser Jakob Thordsen laten gaan.

Maar uiteindelijk ging Peters nog op en over Thordsen, hij snelde naar de derde plaats in 3:32.401. Kopasz verlengde zijn Europese titel in 3:29.898. Pimenta pakte het zilver in 3:31.964.

Peters behaalde op het EK van vorig jaar in het Poolse Poznan eveneens brons op de K1 1000 meter. Het EK-podium was toen overigens identitiek aan dat van München. S

