Londen droomt van F1

Miami was lange tijd een van de topkandidaten om een grand prix te organiseren, maar onder druk van lokale drukkingsgroepen moest het stadsbestuur voorlopig inbinden en een alternatief circuit uittekenen.

De stad in Zuid-Florida wil absoluut deel uitmaken van de toekomst van de Formule 1, die volgens Sean Bratches in Azië en Noord-Amerika én bij voorkeur op stratencircuits ligt. Maar de commercieel directeur van Liberty Media, die de grand prix van Monaco 'de moeder aller straatraces' noemt, heeft moeite om zijn dure boodschap verkocht te krijgen.

In 2020 trekt het F1-circus voor het eerst naar Hanoi, maar zijn plannen om nog meer hoofdsteden (Kopenhagen) en 'iconisch unieke locaties' (Rotterdam/Amsterdam) te overtuigen, botsen op veel weerstand. '

Miami en bij uitbreiding de Verenigde Staten zijn onze eerste prioriteit, zeker na het succes van het fan festival - 80.000 bezoekers - in de herfst. Zelfs de grootste tegenstanders konden zien welk enthousiasme onze sport in een stad kan losmaken', zei Ross Brawn, sportief directeur bij de Formula One Group, die zei dat hij op zoek is naar alternatieven voor de GP van Groot-Brittannië.

Het circuit van Silverstone staat sinds 1987 onafgebroken op de kalender, maar het contract loopt dit jaar af en een nieuw akkoord voor 2020 is er nog altijd niet. 'Londen zou een heel mooi alternatief kunnen zijn, maar wat ons betreft kunnen er ook twee grands prix in Groot-Brittannië georganiseerd worden', bevestigde Bratches de geruchten dat ook Londen geïnteresseerd is in een straatrace.

Sadiq Khan, burgemeester van de Britse hoofdstad, gaf zijn adviseurs de opdracht om de plannen te onderzoeken en eventueel uit te werken, al is een race in het hart van de stad onbespreekbaar. 'Het zou onverantwoord zijn om de straten een week af te sluiten', beseft ook Brawn, 'maar ook een race in de rand van de stad zou tot de verbeelding spreken.'