889 dagen na de laatste 'echte' editie in 2019 vindt zondag de marathon van Londen plaats, qua deelnemersveld de grootste ooit.

De veertigste editie van de marathon van Londen was er vorig jaar een in mineur: uitgesteld van april naar begin oktober, geen parcours doorheen de Britse hoofdstad, maar op een afgesloten circuit zonder publiek rond Saint-James's Park. Met ook alleen eliteatleten die, in de gietende regen, om de zege streden. Shura Kitata won, maar veel luister kreeg zijn triomf niet.

Een jaar later wordt de tweede van vijf World Marathon Majors van 2021 (na Berlijn afgelopen zondag) een veel feestelijkere editie. Weliswaar opnieuw verschoven van het voorjaar naar begin oktober, maar deze keer wel met toeschouwers (er worden er zo'n 750.000 verwacht) die liefst 50.000 (gevaccineerde) deelnemers zullen aanmoedigen. Dat zijn er ruim 7000 meer dan het vorige record van 2019 (42.906). Bovendien zullen ook 50.000 lopers van over de hele wereld de marathon kunnen lopen, maar dan in een virtuele race op hetzelfde parcours doorheen Londen, met aankomst op The Mall. Ook dat zijn er 12.000 meer dan in 2020.

De 'echte' races starten zondag om 10.25 uur (vrouwen) en 11.10 uur (mannen). Bij de vrouwen is tweevoudig winnares en zilveren medaillewinnares op de jongste Olympische Spelen Brigid Kosgei weer de grote favoriete. Bij de heren verdedigt Shura Kitata zijn titel, met Birhanu Legese, Mosinet Geremew, Titus Ekiru en Evans Chebet als zijn grootste concurrenten. Olympisch kampioen Eliud Kipchoge is er niet bij. Na Berlijn en Londen vinden nog drie Major Marathons plaats: Chicago, Boston en New York.

