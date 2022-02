Zondagnacht speelt Los Angeles gastheer voor de 56ste Super Bowl, met thuisploeg LA Rams als grote favoriet. De tweede grootste stad van de VS heeft echter een haat-liefdeverhouding met America's Game. Kan de NFL met een Super Bowl in eigen huis ook eindelijk Hollywood veroveren?

Op 12 januari 2016 kondigde Roger Gooddell, commissioner van de NFL, glimmend van trots aan dat de populairste sportcompetitie van de VS zou terugkeren naar Los Angeles. 30 van de 32 teameigenaren stemden voor een comeback van de Saint Louis Rams naar de stad waar het team eerder al een kleine vijftig jaar had gespeeld. Zo kwam een einde aan 21 jaar waarin LA een vervelende blinde vlek bleef in het imperium van de NFL. Om de lange droogte door te spoelen zouden ook de San Diego Chargers dezelfde overstap maken.

...

Op 12 januari 2016 kondigde Roger Gooddell, commissioner van de NFL, glimmend van trots aan dat de populairste sportcompetitie van de VS zou terugkeren naar Los Angeles. 30 van de 32 teameigenaren stemden voor een comeback van de Saint Louis Rams naar de stad waar het team eerder al een kleine vijftig jaar had gespeeld. Zo kwam een einde aan 21 jaar waarin LA een vervelende blinde vlek bleef in het imperium van de NFL. Om de lange droogte door te spoelen zouden ook de San Diego Chargers dezelfde overstap maken. Eindelijk kwam zo een einde aan het vraagstuk hoe het kon dat America's Game al zo lang ontbrak in de entertainmenthoofdstad van het land. Er waren nochtans ondernemers en politici genoeg die bereid waren het raadsel op te lossen. Telkens liep het mis wanneer het stadionvraagstuk op tafel lag. In de Amerikaanse sport geldt de bouw van een nieuw stadion immers als de kip met de gouden eieren. Wie een hypermoderne tempel neerplant, verzekert zich van een toestroom aan extra inkomsten, onder het motto 'If you build it, they will come'. De stad LA wilde gerust een thuis bieden aan een NFL-team, maar zonder zelf financieel tussen te komen. Het schoentje bleef dus zoals begin jaren '90 steeds op dezelfde plek knellen. Toen leed LA zwaar onder een recessie, net wanneer zowel de Rams als de Raiders op zoek waren naar kapitaal voor hun verouderde stadions. De stad weigerde financiële injecties waarna de gulle stadsbesturen van Saint Louis en Oakland hen met open armen ontvingen.In Los Angeles ging het leven gewoon door. De Lakers wonnen met Kobe Bryant vijf NBA-titels, het footballteam van universiteit USC kende een bloeiperiode en de Dodgers, ondanks gebrek aan baseballsucces, bleven iconisch. In de bestuurskamers van de NFL lag LA wel op de maag. In een periode waarin de competitie steeds groter, rijker en populairder werd, bleef de agglomeratie van 13 miljoen inwoners een onontgonnen goudmijn. Na verloop van tijd was de lokroep van Zuid-Californië zo groot dat de sport er economisch op vooruit ging dankzij LA, zonder dat er ook maar één bal werd gegooid. Ontevreden eigenaars die aan de leiband werden gelegd door hun stadsbestuur, gebruikten een verhuis naar Los Angeles immers als hefboom in onderhandelingen. Jim Irsay, eigenaar van de Colts, slaagde er zo in om de inwoners van Indianapolis te laten betalen voor een nieuwe arena. De impasse werd uiteindelijk doorbroken door miljardair Stan Kroenke, in Europa bekend als de verguisde eigenaar van Premier Leagueclub Arsenal. Kroenke werd in 2010 hoofdeigenaar van de Saint Louis Rams en lag vervolgens doorlopend in ruzie met de stad over financiële hulp voor stadionrenovaties. Kroenke liet zich vervolgens verleiden door het economisch potentieel van LA en kocht in 2013 de resten van een paardenrenbaan op in Inglewood, niet ver van luchthaven LAX. Ondanks zijn nieuwe rol als staatsvijand nummer één in Missouri zette hij door en overtuigde de rest van de NFL met ambitieuze toekomstplannen. Om de tweede kans in LA ten volle te grijpen paste de miljardair het recept toe van de andere sportteams uit de stad: een beleid gebaseerd op sterren die meteen titels kunnen winnen. Succes op korte termijn was lucratiever dan stabiliteit op lange termijn. De Rams moesten zich spiegelen aan het verleden waarin de Showtime Lakers in de jaren '80 NBA-titels aaneen regen en de Kings Wayne Gretzky, grootste ijshockeyer aller tijden, naar Zuid-Californië haalden. Daarnaast bestond ook de nood aan een stadion dat paste bij de uitstraling en de grootsheid van de stad. Kroenke trok daarom de portefeuille open voor de bouw van het SoFi Stadium, met een prijskaartje van 5 miljard dollar de duurste sporttempel ter wereld. Opmerkelijk: bij de financiering kwam geen cent publiek geld te pas. Kroenke betaalde grotendeels uit eigen zak maar kreeg ook hulp van een investeringsfonds en de NFL zelf. Van bij de eerste steenlegging wilde Kroenke meer dan enkel een veld met tribunes waar 20 wedstrijden per jaar gespeeld worden. De gehele stadionsite is daarom drie keer groter dan Disneyland en biedt onderdak aan horeca, kantoorgebouwen en parken, met het stadion als magnetisch middelpunt. Economisch gezien voldoet de verhuis naar LA voorlopig aan alle verwachtingen. Inglewood, voorheen een verloederde voorstad gebukt onder criminaliteit, ondergaat een revival als trekpleister voor vastgoed en entertainment. Kroenkes investeringen lonen dus: de Rams zijn momenteel circa vijf miljard dollar waard, een hemelsbreed verschil met de 750 miljoen die hij in 2010 zelf neertelde.Ondanks het economisch succesverhaal kampen de Rams met de verwachte kinderziektes. De upgrade van nul naar twee teams werd van bij de start als overdaad gezien en het team waarmee de Angelos nog het meest voeling hadden, de Oakland Raiders, verhuisden naar Las Vegas. De Raiders verbleven niet lang in de stad maar wonnen wel een Super Bowl én kregen een cultstatus door de band met de lokale hiphopscene. De matige lokale interesse kwam pijnlijk aan het licht in de laatste wedstrijd tegen de San Francisco 49ers. Ook al stonden de Rams op de rand van de Super Bowl, de tribunes kleurden niettemin meer rood dan blauw, alle aanwezige Hollywoodsterren ten spijt. Nochtans was er geanticipeerd op dit scenario door de officiële ticketverkoop voor te behouden aan inwoners van LA, zonder succes. In een stad waar entertainment op elke straathoek te vinden is, leiden de torenhoge ticketprijzen, noodzakelijk om de miljoenenleningen terug te betalen, uiteraard niet tot een massale opkomst. Wie jonger is dan 30 heeft sowieso geen actieve herinnering aan de LA Rams 1.0 en heeft in tussentijd trouw gezworen aan een ander team, net als de vele transplants: Amerikanen die uit alle hoeken van het land naar LA komen om te werken en uiteraard het thuisteam trouw blijven. De snelste manier om voet aan de grond te krijgen is winnen en vooral blijven winnen: wie succes genereert, krijgt de spotlights op zich en trekt volle tribunes. Zelfs de Clippers, decennialang de irrelevante kleine broer, staken enkele jaren geleden de Lakers, toen gedegradeerd tot voetveeg van de NBA, voorbij. Door alle gelijkheidsmechanismen zoals het salarisplafond binnen de NFL is het momenteel echter vijf voor twaalf voor de Rams. Ongeacht het resultaat zondag wachten mogelijk enkele magere jaren. Het team heeft de voorgaande jaren voluit ingezet op win now en moet nu oogsten. De Rams zijn echter grote favoriet en spelen op eigen terrein. Kortom, de Super Bowl winnen in eigen huis ligt voor het grijpen, de stad verliefd laten worden op de Rams blijft een werk van generaties.