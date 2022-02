De 26-jarige snookerspeler stond in de finale van het UK Championship en won even later de Scottish Open. Het lijkt Luca Brecel de laatste maanden dus allemaal voor de wind te gaan. Knack sprak met de jonge Belg die op de European Masters mikt op eindwinst.

Hoe komt het dat het de laatste tijd zo goed loopt?

Luca Brecel: 'Daar heeft mijn nieuwe managementbureau, Let's Play, veel mee te maken. Een snookerspeler staat er alleen voor. Je beslist wanneer je traint of uit je bed komt. Die vrijheid is een tweesnijdend zwaard. Je doet je zin, maar het gevaar is dat je het overzicht verliest. Niet dat ik slecht bezig was voor ik hen leerde kennen, maar ik besef nu dat het professioneler kon. Let's Play geeft me structuur. Ze maken een dagindeling voor me op, regelden een diëtist en een conditietrainer. Je zag meteen het effect. Ik kreeg vertrouwen en speelde relaxed, waardoor de resultaten nog verbeterden.

'Let's Play kwam toevallig op mijn weg. In een hotel in Dubai raakte ik aan de praat met voetballer Youri Tielemans. Ik was wat verlegen, maar Youri bleek mij te kennen. Peter Smeets, de zaakwaarnemer van Youri, was er ook bij, en van het een kwam het ander.'

Ronnie O'Sullivan was analist bij de finale van het UK Championship, die u verloor van Zhao Xintong. 'Dit is de wissel van de wacht', zei hij. 'De dertigers en veertigers zullen het niveau van deze jonge geweldenaars niet kunnen volgen.'

Brecel: 'Ik zou willen dat hij gelijk had. Maar Ronnie en John Higgins (beiden 46 jaar, nvdr) zullen nog lang aan de top spelen. Van de sterren van zijn generatie lijkt alleen Mark Williams op de terugweg, al is hij nu weer erg goed bezig. En van dertigers zoals Judd Trump en Mark Selby heb ik ook niet het idee dat mijn generatie ze aan het inhalen is.'

Op Sporza zei je na de winst op de Scottish Open blij te zijn dat je 'niet langer de stempel van eeuwig talent hoefde te dragen'. Wat woog het zwaarst: de verwachtingen van de buitenwereld of die van jezelf?

Brecel: 'Overal waar ik kwam, spraken mensen me erover aan: 'Waarom win je niet, Luca?' 'Wat is er mis?' Er hing een soort negativiteit rond mij, en sinds mijn goeie periode eind vorig jaar is die opgetrokken. Ik ging er niet onder gebukt, maar er is wel wat druk van me af gevallen.'

Dat de buitenwereld het te min vond, was onterecht. Vaak verloor ik met 4-3 van Trump of Selby, die dan later het toernooi wonnen. Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld, maar het is niet makkelijk om jezelf te blijven oppeppen als je telkens de beloning mist.'

Staan de sponsors in de rij nu je zo veel succes behaalt?

Brecel: 'Als je in de belangstelling staat, komt dat vanzelf. Ik denk dat het ook te maken heeft met een beter imago. Het gevoel leefde dat die Luca Brecel er niet genoeg voor deed. Ik heb nu getoond dat ik er honderd procent voor ga. Maar er is nog plaats op mijn hemd. Geïnteresseerde sponsors mogen contact opnemen.'

Lees het volledige interview deze week in Knack of in de Plus-zone.

