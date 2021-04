Luca Brecel (WS-47) heeft zich maandag in het English Institute of Sport in Sheffield voor de vierde en laatste kwalificatieronde van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 26-jarige Limburger deed dat door Mark King (WS-50) met 6-3 te verslaan.

Brecel keek snel tegen een 0-2 en 1-3 achterstand aan, maar won dan met breaks van 52, 63 en 52 vijf frames op rij.

Ook toen hij twee frames in het krijt stond, leek Brecel ijzig kalm te blijven. "Bij 1-3 panikeerde ik toch wel een beetje", bekende 'The Belgian Bullet'. "Ik was best nerveus, maar speelde goed en greep mijn kansen. Ik ben al wel vaker van een achterstand teruggekomen en ben blij dat ik het opnieuw kon doen. Dit was een heel belangrijke overwinning voor mij. Ondanks dat ik een vrij constant seizoen draaide, zakte ik stevig op de Order of Merit. De toernooien waarin ik goed presteerde, zijn niet groot genoeg om veel te verdienen. Deze zege is al 15.000 pond waard, daar moet je elders al een kwart- of halve finale voor halen."

Fysiek scherper

Brecel oogt fitter dan enkele maanden terug. "Ik ben zeven kilo kwijt en dat is nog maar het begin", bevestigde hij. "Ik eet wat minder en ben weer gaan lopen. Ik wil fysiek weer scherper staan. 'Een gezonde geest in een gezond lichaam', is het motto. Wie weet zit ik hier binnenkort wel met een sixpack. Wat fitter zijn, helpt me alleszins in de wedstrijden."

Om een plaats in het Crucible Theatre neemt Brecel het woensdag in een best of 19 op tegen de winnaar van de partij tussen Stuart Bingham (WS-18), de wereldkampioen van 2015, en de Chinees Chen Zifan (WS-81). Zij vechten hun duel maandagavond uit.

"Met Bingham heb ik wellicht de zwaarst mogelijke loting", beseft Brecel. "Al kan hij dat ook over mij zeggen. Of het nu Bingham of Chen wordt, sowieso wordt het een grote test. Nu ik deze rankingpunten al beet heb, kan ik er wel meer relax naar toeleven. Ik vat het aan als eender welke andere wedstrijd. Ik heb al eerder in de Crucible gestaan."

In 2012 kon Brecel zich als jongste speler in de geschiedenis voor het wereldkampioenschap plaatsen en ook in 2017, 2018 en 2019 bereikte hij de eindronde. Een match winnen in het Crucible lukte hem nog niet, telkens waren de zestiende finales het eindstation.

