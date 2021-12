Luca Brecel is er zondag niet in geslaagd het UK Championship (1.2 miljoen euro) op zijn palmares te schrijven. In het Engelse York moest hij in de finale met 10-5 het onderspit delven voor de Chinees Zhao Xintong.

In een aanvankelijk gelijkopgaande wedstrijd werden de eerste vier frames verdeeld. Zo lukte Xintong (WS-26) breaks van 79 en 61, Brecel (WS-40) noteerde een 133 break. In frame vijf en zes lieten beide spelers enkele steekjes vallen, maarde snookergoden stonden aan de zijde van Xintong, die dankzij onder meer twee flukes (geluksballen) met een 5-3 voorsprong de namiddagsessie afsloot. Xintong begon vervolgens aan de avondsessie met winst in de eerste drie frames en dit met breaks van 78, 87 en 120.

Brecel, die met de rug tegen de muur stond, kon met een 64 break zijn achterstand herleiden tot drie frames. In frame twaalf miste de 26-jarige Limburger een lange bal. Xintong potte een 56 break weg waarna hij miste. Brecel kreeg echter een moeilijke tafel voorgeschoteld en verloor de frame. Xintong ging even later ook in de fout waarna Brecel een sublieme 97 break wegpotte.

'Onklopbaar'

In frame veertien kreeg Brecel een moeilijke snooker aangesmeerd waar hij geen uitweg voor vond. De 24-jarige Xintong greep zijn kans en kwam op een frame van de overwinning. Na een andermaal sublieme lange pot lukte de getalenteerde Xintong een 99 break weg voor de overwinning. 'Ik had nochtans een plannetje im mijn achterhoofd' verklaarde Brecel na afloop. 'Vandaag was hij echter vrijwel onklopbaar. Het was een fantastische week hier in York en ik heb terug uitzicht op een plaats in de top-16.'

Brecel klimt dankzij zijn finaleplaats op de wereldranglijst van de veertigste naar de achttiende plaats. Xintong, die voor de aanvang van het toernooi 26e stond, klimt naar de negende plaats. Xintong hield aan de overwinning 234.000 euro over. Voor Brecel was er 94.000 euro weggelegd.

In een aanvankelijk gelijkopgaande wedstrijd werden de eerste vier frames verdeeld. Zo lukte Xintong (WS-26) breaks van 79 en 61, Brecel (WS-40) noteerde een 133 break. In frame vijf en zes lieten beide spelers enkele steekjes vallen, maarde snookergoden stonden aan de zijde van Xintong, die dankzij onder meer twee flukes (geluksballen) met een 5-3 voorsprong de namiddagsessie afsloot. Xintong begon vervolgens aan de avondsessie met winst in de eerste drie frames en dit met breaks van 78, 87 en 120. Brecel, die met de rug tegen de muur stond, kon met een 64 break zijn achterstand herleiden tot drie frames. In frame twaalf miste de 26-jarige Limburger een lange bal. Xintong potte een 56 break weg waarna hij miste. Brecel kreeg echter een moeilijke tafel voorgeschoteld en verloor de frame. Xintong ging even later ook in de fout waarna Brecel een sublieme 97 break wegpotte. In frame veertien kreeg Brecel een moeilijke snooker aangesmeerd waar hij geen uitweg voor vond. De 24-jarige Xintong greep zijn kans en kwam op een frame van de overwinning. Na een andermaal sublieme lange pot lukte de getalenteerde Xintong een 99 break weg voor de overwinning. 'Ik had nochtans een plannetje im mijn achterhoofd' verklaarde Brecel na afloop. 'Vandaag was hij echter vrijwel onklopbaar. Het was een fantastische week hier in York en ik heb terug uitzicht op een plaats in de top-16.' Brecel klimt dankzij zijn finaleplaats op de wereldranglijst van de veertigste naar de achttiende plaats. Xintong, die voor de aanvang van het toernooi 26e stond, klimt naar de negende plaats. Xintong hield aan de overwinning 234.000 euro over. Voor Brecel was er 94.000 euro weggelegd.